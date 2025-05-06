Доллар подорожает до 125 рублей, заявил Дерипаска

Бизнесмен уверен, что на курс повлияет падение цен на нефть

06 мая 2025, 18:15, ИА Амител

Доллар / Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что курс доллара в ближайшее время поднимется до 115–125 рублей за единицу. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Основным фактором, который повлияет на курс, миллиардер назвал падение цен на нефть.

"Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 рублям за доллар", – написал Дерипаска.

К публикации бизнесмен прикрепил статью газеты Financial Times, в которой говорится о падении цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель. Снижение началось 5 мая, после того как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.