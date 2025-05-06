Доллар подорожает до 125 рублей, заявил Дерипаска
Бизнесмен уверен, что на курс повлияет падение цен на нефть
06 мая 2025, 18:15, ИА Амител
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что курс доллара в ближайшее время поднимется до 115–125 рублей за единицу. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Основным фактором, который повлияет на курс, миллиардер назвал падение цен на нефть.
"Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 рублям за доллар", – написал Дерипаска.
К публикации бизнесмен прикрепил статью газеты Financial Times, в которой говорится о падении цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель. Снижение началось 5 мая, после того как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.
18:17:53 06-05-2025
Так . Что делать ?
18:35:19 06-05-2025
Кто это? Жулик отжавший гос собственность уже бизнесмен? Там бандиты одни были в 90е! Не нужны стране эти олигархи. Все негодные люди, к труду не приученные!
20:59:07 06-05-2025
Народ нищает, олигархи богатеют.
00:52:28 07-05-2025
Все коменты не о том. Дерипаска абсолютно прав, бюджет России уже не дополучает валюту от нефтегазовых плановых доходов. Нефть обвалилась, а заложенных в бюджет около 60 баксов (лезть неохота на точной цифрой) уже не будет. В ФНБ отчисляются те что выше этой точки отсечения, а какая там точка, если ценник обвалился. Вот там эти умники Силуанов и К уже понизили вроде до 50 баксов точку отсечения. Но Трамп грозится всем странам, что нашу нефть берут кирдец устроить. У Китая проблемы, Индия боком ушла. Вот и бюджет пустой, баксы - АУ, вот и будет 125 деревянных за бакс, а то и круче. Кто то ответил за это расп-во и замороженные активы в баксах. Силуанов, Набиулина? в браслетах пока не видел.
07:37:47 07-05-2025
Андрей (00:52:28 07-05-2025) Все коменты не о том. Дерипаска абсолютно прав, бюджет Росси... Согласен со всем вышеперечисленным, кроме "дерипаска прав". Жулик не может быть прав по определению! В нормальном государстве...
09:20:03 07-05-2025
Андрей (00:52:28 07-05-2025) Все коменты не о том. Дерипаска абсолютно прав, бюджет Росси... к сожалению пока инженеров, патриотов и людей, которые приносят пользу нашему обществу не начнем плодить, так и будем. "Юра, прости нас, мы все...".
Ну или на крайний случай Сталина на 1-2 пятилетки. Подтянет страну опять до уровня.
09:57:18 07-05-2025
Странно, про то, что дерипаска жулик, вы комментарии выпускаете, а чтобы он и ему подобные помогли больным детям- нет. Люди смс-ками собрать не могут, а правителям и богачам наплевать. Чего боитесь? 🤣
12:06:43 07-05-2025
С мертвыми президентами все несколько иначе. Насколько долларов мы продали сырья за бугор, настолько нам ЦБ напечатает рублей. Хоть 200 руб. на 1 доллар. Почему от него государство не пытается избавиться- большой вопрос. Он не наш, и не подчиняется никому в России.
13:00:42 12-05-2025
Этот дядя новости не смотрит? Война на Ближнем Востоке намечается, цена на нефть будет только расти