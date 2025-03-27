Доллар должен стоить около 100 рублей, считает эксперт

27 марта 2025, 10:34, ИА Амител

Доллар / Фото: Adam Nir / Unsplash

С начала 2025 года доллар заметно подешевел – с 113 до 84 рублей. При этом в течение дня курс часто "прыгает" на 2–3% – это ненормально, заявил аналитик "Финама" Александр Потавин. Он рассказал "Секрету фирмы", в чем аномалия укрепления рубля, которое наблюдается в настоящее время, как должен выглядеть "справедливый" курс, а также когда и почему доллар вновь вырастет в цене.

Почему рубль укрепился

Рубль двигают не фундаментальные факторы вроде торгового баланса, доходов госбюджета и продаж валюты экспортерами, а спекулятивный капитал, считает эксперт. Цены на нефть остаются относительно стабильными, сильные колебания цен же как раз являются признаком "работы" спекулянтов.

"Ожидание урегулирования украинского конфликта с последующим снятием санкций с РФ привлекает в Россию спекулятивный иностранный капитал, который спешит заработать на высокой реальной ставке (ставки на долговом рынке минус уровень инфляции). Крупнейшие российские брокеры подтверждают в марте рост спроса на российские биржевые активы от зарубежных инвесторов", – пояснил аналитик.

Кроме того, доллар ослаб по отношению ко многим валютам развивающихся стран, а спрос на валюту со стороны российских импортеров снизился из-за замедления кредитования.

Каков "справедливый" курс доллара

По оценке Потавина, с учетом текущей цены на нефть доллар должен стоить около 100 рублей. Однако краткосрочно возможен даже откат к 80 рублям.

"На волне эйфории из-за геополитики не стоит исключать краткосрочного снижения курса доллара в район отметки 80 рублей. При этом мы считаем, что относительно текущего уровня курс рубля имеет больше шансов на ослабление, чем на укрепление", – уточнил он.

Финансовая группа "Финам" скорректировала прогноз по курсу доллара на конец 2025 года. Если ранее ожидался диапазон 110–115 рублей, то теперь он снижен до 102–105 рублей.

Почему рубль снова может "ослабнуть"

По словам аналитика, одним из ключевых факторов давления на рубль остается цена на нефть. В марте 2025 года российская нефть Urals подешевела до 56–56,9 доллара за баррель, тогда как в январе она стоила 67 долларов.

"Получается, что для балансировки бюджета нужен курс доллара около 120 рублей", – пояснил Потавин.

Кроме того, альянс ОПЕК+ с апреля начнет постепенно увеличивать добычу нефти, что затруднит рост цен.

"Сочетание низкой цены нефти и крепкого курса рубля создает очень неприятные моменты как для госбюджета, так и для российских экспортеров. В этой связи у нас есть уверенность в том, что процесс ослабления рубля со временем будет продолжен", – добавил эксперт.

Когда рубль начнет "ослабевать"

Максимальное укрепление рубля за последние месяцы было зафиксировано 18 марта – доллар опускался до 84,5 рубля. Однако уже сейчас началась коррекция.

"Пока мы не можем определенно утверждать, что видим сейчас перелом в тренде на укрепление рубля. Похожие технические коррекции по курсу наблюдались и ранее. Зафиксировать смену тренда по рублю можно будет, только если курс USD/RUB перевалит за отметку 90 рублей", – отметил аналитик.

По его прогнозу, ослабление рубля может начаться уже весной, а летом доллар вернется к уровню 95 рублей.

Причем если Россия предпримет шаги к нормализации отношений с Западом, возможен новый приток капитала и временное укрепление рубля. Но это маловероятный сценарий в ближайшее время, считает Потавин.

Что делать инвесторам

Аналитик рекомендует обратить внимание на валютные активы. Покупка долларов, евро и юаней сейчас может быть выгодной для тех, кто планировал приобретение валюты. Также интересными становятся облигации, номинированные в иностранной валюте: их покупают за рубли, а выплаты по ним растут при ослаблении национальной валюты.

Среди рублевых активов аналитик выделяет облигации федерального займа.