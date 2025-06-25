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Дом сгорел в алтайском селе из-за удара молнии

Всего за минувшие сутки в крае потушили 23 пожара

25 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: Michał Mancewicz / unsplash.com
Фото: Michał Mancewicz / unsplash.com

Пожар в частном доме и надворной постройке случился 24 июня в селе Саввушки Змеиногорского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона. 

На месте работали восемь специалистов на трех единицах техники. Огнеборцы эвакуировали два газовых баллона и потушили пожар на площади 150 кв. м.

"Предварительная причина пожара – грозовой разряд", – уточнили в ведомстве.

Всего за 24 июня в крае ликвидировали 23 пожара, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили три возгорания.

Алтайский край Пожары

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