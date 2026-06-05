Действия России направлены не против европейских государств как таковых, а против конкретных военных заводов и фабрик

05 июня 2026, 15:15, ИА Амител

Беспилотники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Число атак на российскую территорию будет увеличиваться, если Россия не начнет решительно противодействовать украинской индустрии дронов, заявил в интервью "Ленте.ру" Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

Сергей Аксенов, руководитель Республики Крым, ранее сообщил о нападении ВСУ на пригородный поезд, следовавший по направлению Азовское — Керчь. В результате инцидента пострадали четыре человека, один из которых погиб.

«У России есть все необходимые ресурсы, но текущие удары пока не наносят существенного урона противнику. Важно точечно уничтожать все каналы поставки комплектующих для беспилотников, поступающих на Украину из Европы», — отметил он.

Журавлев также подчеркнул, что оптимальным решением было бы атаковать всю производственную инфраструктуру, чтобы показать, что Россия борется не с европейскими странами, а с военными предприятиями, производящими оружие, которое убивает граждан России.

Ранее сообщалось, что в Джанкое при ударе БПЛА погибли пять человек.