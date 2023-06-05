Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и "Приоры" в Барнауле

Одной из пострадавших потребовалась госпитализация

05 июня 2023, 15:45, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22

Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 5 июня около дома № 305б по улице Юрина. Предварительно установили, что 60-летний мужчина на "Ладе-Приора" при повороте налево столкнулся со встречным автобусом № 18 марки "Газель Next".

"В результате ДТП травмы получили два пассажира автобуса, женщина 1976 года рождения (оказана медицинская помощь на месте происшествия, от госпитализации отказалась), и женщина 1961 года рождения, которая доставлена в горбольницу № 1", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Горняке 76-летняя женщина сбила мальчика на самокате.