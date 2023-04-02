Два человека пострадали во время пожара в Барнауле
Частный дом загорелся на улице Красносельской
02 апреля 2023, 16:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пожар произошёл в районе ВРЗ в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
"Пожарно-спасательные подразделения города Барнаула ликвидируют пожар, произошедший в частном жилом доме по ул. Красносельской. На момент прибытия первых подразделений горели крыша и стены дома", – сказано в сообщении.
Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров, к тушению привлекли 20 человек и четыре автоцистерны.
При пожаре пострадали двое мужчин. Причина возгорания устанавливается.
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