Два человека пострадали во время пожара в Барнауле

Частный дом загорелся на улице Красносельской

02 апреля 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар произошёл в районе ВРЗ в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения города Барнаула ликвидируют пожар, произошедший в частном жилом доме по ул. Красносельской. На момент прибытия первых подразделений горели крыша и стены дома", – сказано в сообщении.

Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров, к тушению привлекли 20 человек и четыре автоцистерны.

При пожаре пострадали двое мужчин. Причина возгорания устанавливается.