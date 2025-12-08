Два пенсионера погибли на Алтае в ДТП с поездом на железнодорожном переезде
Пытались проехать на запрещающий сигнал светофора
08 декабря 2025, 14:19, ИА Амител
В Алтайском крае 74-летний водитель автомобиля Honda Fit и 72-летняя пассажирка погибли в ДТП с грузовым поездом, сообщает региональное МВД.
Трагедия произошла в понедельник утром, 8 декабря, в Тальменском районе около села Лугового.
«Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом», – рассказали в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, в ноябре 2021 года также в Тальменском районе учительница решила отвезти домой четырех учеников второго класса и на железнодорожном переезде выехала на пути при запрещающем сигнале светофора. В итоге погибли трое детей, чудом выжил один мальчик. Женщину приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.
15:55:17 08-12-2025
Ничему жизнь не учит. Или за 70 мозги в жужево превращаются?
18:44:33 08-12-2025
Анастасия (15:55:17 08-12-2025) Ничему жизнь не учит. Или за 70 мозги в жужево превращаются?... Если только доживешь до этих лет, узнаешь.
18:48:14 08-12-2025
Анастасия (15:55:17 08-12-2025) Ничему жизнь не учит. Или за 70 мозги в жужево превращаются?... Если доживёшь, то вспомни свои слова.
21:27:22 08-12-2025
И умерли в один день...
02:47:40 09-12-2025
зачем таким древним старикам доверяют управлять машиной?! они опасны и себе(ну это фиг с ними) но и окружающим!!!