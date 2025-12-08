Два пенсионера погибли на Алтае в ДТП с поездом на железнодорожном переезде

Пытались проехать на запрещающий сигнал светофора

08 декабря 2025, 14:19, ИА Амител

ДТП на железнодорожном переезде / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае 74-летний водитель автомобиля Honda Fit и 72-летняя пассажирка погибли в ДТП с грузовым поездом, сообщает региональное МВД.

Трагедия произошла в понедельник утром, 8 декабря, в Тальменском районе около села Лугового.

«Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом», – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в ноябре 2021 года также в Тальменском районе учительница решила отвезти домой четырех учеников второго класса и на железнодорожном переезде выехала на пути при запрещающем сигнале светофора. В итоге погибли трое детей, чудом выжил один мальчик. Женщину приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.