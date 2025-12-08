НОВОСТИПроисшествия

Два пенсионера погибли на Алтае в ДТП с поездом на железнодорожном переезде

Пытались проехать на запрещающий сигнал светофора

08 декабря 2025, 14:19, ИА Амител

ДТП на железнодорожном переезде / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае 74-летний водитель автомобиля Honda Fit и 72-летняя пассажирка погибли в ДТП с грузовым поездом, сообщает региональное МВД.

Трагедия произошла в понедельник утром, 8 декабря, в Тальменском районе около села Лугового.

«Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом», – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в ноябре 2021 года также в Тальменском районе учительница решила отвезти домой четырех учеников второго класса и на железнодорожном переезде выехала на пути при запрещающем сигнале светофора. В итоге погибли трое детей, чудом выжил один мальчик. Женщину приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Комментарии 5

Анастасия

15:55:17 08-12-2025

Ничему жизнь не учит. Или за 70 мозги в жужево превращаются?

Гость

18:44:33 08-12-2025

Анастасия (15:55:17 08-12-2025) Ничему жизнь не учит. Или за 70 мозги в жужево превращаются?... Если только доживешь до этих лет, узнаешь.

Гость

18:48:14 08-12-2025

Анастасия (15:55:17 08-12-2025) Ничему жизнь не учит. Или за 70 мозги в жужево превращаются?... Если доживёшь, то вспомни свои слова.

Гость

21:27:22 08-12-2025

И умерли в один день...

Гость

02:47:40 09-12-2025

зачем таким древним старикам доверяют управлять машиной?! они опасны и себе(ну это фиг с ними) но и окружающим!!!

