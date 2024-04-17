Два пьяных водителя столкнулись на Алтае
Одного из мужчин госпитализировали
17 апреля 2024, 15:40, ИА Амител
ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф
Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 16 апреля около 00:10 вблизи села Юстик.
45-летний шофер "УАЗ-Патриот" выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого был 20-летний парень. Последнего в результате аварии госпитализировали с травами различной тяжести.
Оба водителя при этом были пьяны, а последний еще и не имеет водительских прав. Полицейские привлекли мужчин к административной ответственности.
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