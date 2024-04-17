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Два пьяных водителя столкнулись на Алтае

Одного из мужчин госпитализировали

17 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф
ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 16 апреля около 00:10 вблизи села Юстик.

45-летний шофер "УАЗ-Патриот" выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого был 20-летний парень. Последнего в результате аварии госпитализировали с травами различной тяжести.

Оба водителя при этом были пьяны, а последний еще и не имеет водительских прав. Полицейские привлекли мужчин к административной ответственности.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

15:46:54 17-04-2024

Этапять

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гость

16:35:57 17-04-2024

Нашла коса на камень

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Александр

18:50:06 17-04-2024

Алкаш алкаша унюхал издалека.

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Гость

19:55:36 17-04-2024

Понятно что водители столкнулись? А машины не пострадали?

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Гость

12:01:15 18-04-2024

Два автомобиля, управляемые пьяными водителями, столкнулись на Алтае

  0 Нравится
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