Два пьяных водителя столкнулись на Алтае

Одного из мужчин госпитализировали

17 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 16 апреля около 00:10 вблизи села Юстик.

45-летний шофер "УАЗ-Патриот" выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого был 20-летний парень. Последнего в результате аварии госпитализировали с травами различной тяжести.

Оба водителя при этом были пьяны, а последний еще и не имеет водительских прав. Полицейские привлекли мужчин к административной ответственности.