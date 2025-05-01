"Движение колом". Автомобилисты встали в гигантскую пробку на въезде в село Майма
На момент публикации протяженность затора составляет более семи километров
01 мая 2025, 15:55, ИА Амител
1 мая огромная пробка собралась в Республике Алтай. Затор на пути к Майме тянется вдоль Катуни через несколько поселков.
По данным 2ГИС, затор протянулся на 7,1 км от выезда из села Соузга до въезда в село Майма. Судя по количеству сообщений водителей в сервисе, движение по трассе парализовано уже несколько часов.
На трудную дорожную ситуацию также обратили внимание в соцсетях: утром автомобилисты уже стояли в пробке на въезде в Республику Алтай. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Криминал / ДТП / ЧП".
Своими снимками поделились и читатели amic.ru. Судя по фотографии, пробка закончится еще не скоро.
Напомним, 1 мая пробки также сковали Барнаул и Бийск. Движение на Змеиногорском тракте было затруднено при выезде из краевой столицы. Кроме того, крупные заторы протянулись на шоссе Ленточный Бор (от станции Ползуново до Южного тракта) и на Лесном тракте. На въезде в Бийск автомобилисты стояли в пробке, протяженность которой составила почти два километра.
16:17:25 01-05-2025
отдохнули чё на!?
16:19:02 01-05-2025
с таким же успехом и возле дома сели бы в машину посидели, и обратно домой зашли. в любимый душ! и на любимую кровать!
16:41:37 01-05-2025
Мы ещё в 7 утра там были, уже много машин. Ехали не спеша, но не стояли. В Сростках очередь за едой. На заправках по 3 машины очереди. В уже это время!!!
17:20:51 01-05-2025
шашлычники и банщики потянулись в горный. Видимо, на взлетной (или гдетамнавыселках) в банях шашлыки не так вкусны
18:09:50 01-05-2025
Гость (17:20:51 01-05-2025) шашлычники и банщики потянулись в горный. Видимо, на взлетно... Живем на Выселках и нас устраивпет все и шашлыки в том числе
18:41:49 01-05-2025
Посмотрели... Цветение маральника...
19:00:25 01-05-2025
Прикольно. До сих пор пробка. Под 20 км длиной. Заканчивается около Аржан-Суу с пометкой "дорожные работы". Прекрасная организация работ )))
19:03:36 01-05-2025
Есть другая дорога
20:07:56 01-05-2025
Зато в городе сегодня пусто, там бы и оставались.
23:05:36 02-05-2025
каждый год ржу с этих идиотов))) "посидим красиво в машине сутки" ххахаха. а поехать на 3-4 дня пораньше, не?
23:57:57 02-05-2025
Strannik42W
Вот его бы хотя бы почитали. Он давно о пробках в майские написал.