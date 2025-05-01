"Движение колом". Автомобилисты встали в гигантскую пробку на въезде в село Майма

На момент публикации протяженность затора составляет более семи километров

01 мая 2025, 15:55, ИА Амител

Автомобильная пробка в Республике Алтай / Фото: 2ГИС

1 мая огромная пробка собралась в Республике Алтай. Затор на пути к Майме тянется вдоль Катуни через несколько поселков.

По данным 2ГИС, затор протянулся на 7,1 км от выезда из села Соузга до въезда в село Майма. Судя по количеству сообщений водителей в сервисе, движение по трассе парализовано уже несколько часов.

На трудную дорожную ситуацию также обратили внимание в соцсетях: утром автомобилисты уже стояли в пробке на въезде в Республику Алтай. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Криминал / ДТП / ЧП".

Фото: https://t.me/altaicriminal

Своими снимками поделились и читатели amic.ru. Судя по фотографии, пробка закончится еще не скоро.

Пробка в Республике Алтай / Фото: amic.ru

Напомним, 1 мая пробки также сковали Барнаул и Бийск. Движение на Змеиногорском тракте было затруднено при выезде из краевой столицы. Кроме того, крупные заторы протянулись на шоссе Ленточный Бор (от станции Ползуново до Южного тракта) и на Лесном тракте. На въезде в Бийск автомобилисты стояли в пробке, протяженность которой составила почти два километра.