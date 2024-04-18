Двое парней погибли в аварии на Алтае
Еще одному молодому человеку удалось выжить
18 апреля 2024, 10:20, ИА Амител
Смертельная авария произошла в селе Солонешное Алтайского края. Об этом рассказали в ГИБДД.
Предварительно установлено, что 26-летний водитель ВАЗа ехал по дороге К-12 Быканов Мост – Солонешное. На улице Пролетарской он съехал в кювет.
"В результате ДТП водитель и пассажир – 23-летний мужчина скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, еще одному пассажиру – 23-летнему мужчине – оказана медицинская помощь, госпитализирован в КГБУЗ "Солонешенская ЦРБ", – прокомментировали в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае отправили в колонию-поселение водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи.
10:45:52 18-04-2024
Что творится сейчас в деревнях, это вообще караул, молодняк без водительских прав гоняет день и ночь на убитых жигулях , и китайских мотоциклах, ГИБДД вообще перестали появляться , всем наплевать, а потом читаем вот такие новости.
11:19:02 18-04-2024
Сергей (10:45:52 18-04-2024) Что творится сейчас в деревнях, это вообще караул, молодняк ... ГАИ реорганизовали, сократили, сказав за всем камеры следить будут
11:29:21 18-04-2024
Сергей (10:45:52 18-04-2024) Что творится сейчас в деревнях, это вообще караул, молодняк ... они же, приезжая в город, гоняют на самокатах.
10:49:30 18-04-2024
Ну да, раньше такого не было. Это удивительно, как такое может быть?
10:56:38 18-04-2024
на Алтае --- не в новых регионах, без выплат родным