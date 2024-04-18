НОВОСТИПроисшествия

Двое парней погибли в аварии на Алтае

Еще одному молодому человеку удалось выжить

18 апреля 2024, 10:20, ИА Амител

Фото с места аварии / ГИБДД по Алтайскому краю
Фото с места аварии / ГИБДД по Алтайскому краю

Смертельная авария произошла в селе Солонешное Алтайского края. Об этом рассказали в ГИБДД.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель ВАЗа ехал по дороге К-12 Быканов Мост – Солонешное. На улице Пролетарской он съехал в кювет. 

"В результате ДТП водитель и пассажир – 23-летний мужчина скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, еще одному пассажиру – 23-летнему мужчине – оказана медицинская помощь, госпитализирован в КГБУЗ "Солонешенская ЦРБ", – прокомментировали в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае отправили в колонию-поселение водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи.

ДТП Алтайский край

Комментарии 5

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Сергей

10:45:52 18-04-2024

Что творится сейчас в деревнях, это вообще караул, молодняк без водительских прав гоняет день и ночь на убитых жигулях , и китайских мотоциклах, ГИБДД вообще перестали появляться , всем наплевать, а потом читаем вот такие новости.

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ВВП

11:19:02 18-04-2024

Сергей (10:45:52 18-04-2024) Что творится сейчас в деревнях, это вообще караул, молодняк ... ГАИ реорганизовали, сократили, сказав за всем камеры следить будут

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Элен без ребят

11:29:21 18-04-2024

Сергей (10:45:52 18-04-2024) Что творится сейчас в деревнях, это вообще караул, молодняк ... они же, приезжая в город, гоняют на самокатах.

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Гость

10:49:30 18-04-2024

Ну да, раньше такого не было. Это удивительно, как такое может быть?

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Гость

10:56:38 18-04-2024

на Алтае --- не в новых регионах, без выплат родным

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