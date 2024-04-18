Двое парней погибли в аварии на Алтае

Еще одному молодому человеку удалось выжить

18 апреля 2024, 10:20, ИА Амител

Фото с места аварии / ГИБДД по Алтайскому краю

Смертельная авария произошла в селе Солонешное Алтайского края. Об этом рассказали в ГИБДД.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель ВАЗа ехал по дороге К-12 Быканов Мост – Солонешное. На улице Пролетарской он съехал в кювет.

"В результате ДТП водитель и пассажир – 23-летний мужчина скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, еще одному пассажиру – 23-летнему мужчине – оказана медицинская помощь, госпитализирован в КГБУЗ "Солонешенская ЦРБ", – прокомментировали в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае отправили в колонию-поселение водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи.