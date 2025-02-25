Дыхание весны. Барнаул утопает в солнце в последние дни февраля

До весны остается три дня

25 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Солнечный февраль в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Весна уже стучится в двери Барнаула. Кажется, сама зима, устав от своих долгих холодов, решила подарить горожанам несколько по-настоящему теплых и солнечных дней. В последние дни февраля Барнаул словно окунулся в атмосферу ранней весны. На улицах зазвенела капель, на дорогах заблестели веселые лужи, а солнце пригревает по-весеннему, напоминая о скором тепле и расцвете природы.