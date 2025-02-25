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Дыхание весны. Барнаул утопает в солнце в последние дни февраля

До весны остается три дня

25 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Солнечный февраль в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Весна уже стучится в двери Барнаула. Кажется, сама зима, устав от своих долгих холодов, решила подарить горожанам несколько по-настоящему теплых и солнечных дней. В последние дни февраля Барнаул словно окунулся в атмосферу ранней весны. На улицах зазвенела капель, на дорогах заблестели веселые лужи, а солнце пригревает по-весеннему, напоминая о скором тепле и расцвете природы.

Туман / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Невероятный туман окутал Барнаул утром 19 февраля. Фото

Видимость на улицах города значительно снизилась
НОВОСТИОбщество

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 2

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Гость

20:07:04 25-02-2025

жесть. весна в Барнауле - один из четырёх худших сезонов. опять карабкаться по сугробам с риском плюхнуться в ледяную канаву тротуара

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Элен без ребят

10:49:21 26-02-2025

Гость (20:07:04 25-02-2025) жесть. весна в Барнауле - один из четырёх худших сезонов. оп... "ледяная канава тротуара" как красиво сказал!

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