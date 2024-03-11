Депутаты захотели отменить обязательную сдачу ЕГЭ, потому что в России "ЕГЭ не любят"
Парламентарии надеются, что со временем этот "вредный механизм" будет вообще устранен
11 марта 2024, 15:00, ИА Амител
Группа депутатов от ЛДПР 11 марта внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, "которые будут сдаваться по образовательным программам основного общего и среднего общего образования". Как пишет ТАСС, в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2025 года.
"И официальные опросы, и любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят, – говорит соавтор проекта Ярослав Нилов. – Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше – вообще со временем устранен".
В подтверждение своих слов депутаты привели данные о росте трат россиян на растительные успокоительные препараты и глицин в период проведения ЕГЭ в 2023 году, а также упомянули случаи суицида среди сдающих экзамены подростков.
По мнению парламентариев, принятие инициативы позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, техникумы и училища, увеличит приток желающих получить профессиональное обучение и в перспективе предоставит стране большее число высококвалифицированных специалистов. Единый же экзамен смогут сдавать те, кто решит продолжить обучение по программам высшего образования.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году. Результат первой попытки в случае пересдачи будет аннулирован, а засчитают только баллы, полученные на пересдаче.
15:07:36 11-03-2024
А как же тогда 100бальники из кишлаков будут дипломы получать?
15:12:13 11-03-2024
Правильно отменить ЕГЭ, ввести выпускные школьные экзамены по всем изучаемым в школе предметам как это было в СССР до 70-80х годов прошлого века и чтобы эти экзамены влияли на отметки в аттестате - не сдал, например, физику - не получил аттестат, а потом еще в июле 4 вступительных экзамена в единственный выбранный ВУЗ. Ибо умудриться сдать вступительные экзамены в два вуза это было большой проблемой
16:08:34 11-03-2024
гость (15:12:13 11-03-2024) Правильно отменить ЕГЭ, ввести выпускные школьные экзамены п... Я скучаю по советскому времени, но идеализировать его не нужно. Согласна с вами, что ЕГЭ нужно отменять в том виде, в котором он существует, но в школах и в советское время экзамены принимали как попало. Любимчикам ставили оценку выше, из деревень приезжали отличники с нулевыми знаниями. Училась с 1979 по 1989 годы. В городскую школу не могли найти учителя иностранного языка. И очень жаль, что поступать в 2-3 вуза было нельзя.
15:23:26 11-03-2024
"любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят.. " скорее дело не в ЕГЭ, а в качестве образования которое сильно пострадало в связи с переходом на рыночные рельсы.. т.е. простая "ностальжи" по СССР..
16:15:46 11-03-2024
Предоставить выбор- это хорошо! Умные дети естественно выберут ЕГЭ, это возможность поступить в ЛЮБОЙ ВУЗ страны, набрав нужное количество баллов. Как правило у таких детей и родители умные, имеющие возможность отправить ребенка учиться в любой город страны, понимающие перспективы хорошего образования. А посредственным детям и не нужны эти возможности, они знают , что все равно поступать будут в ближайшее к дому заведение, пусть сдают по - старинке.
16:27:17 11-03-2024
Предложение хорошее.
Главное, чтобы его узаконили.
17:17:30 11-03-2024
Отмена ЕГЭ сама по себе не решит проблему "информированных неучей", тут нужно все менять.
18:12:17 11-03-2024
ЕГЭ это естественный инструмент выявления тупых и недоученных. Что делать если таким родился или учился в школе с такими учителями. Таким в приличных ВУЗах не место.
Но как только отменят ЕГЭ подготовленным детям из глубинки будет перекрыта дорога в ведущие ВУЗы страны.
К тому же на ручном экзамене вернется коррупция
20:14:29 11-03-2024
Гость (18:12:17 11-03-2024) ЕГЭ это естественный инструмент выявления тупых и недоученны... Я по профессии музыкант. И ещё до ЕГЭ подрабатывала летом в школьных лагерях. В это время обычно шли выпускные экзамены. И вот один пример из многих - сидим в учительской и одна учительница говорит:'Пойду посмотрю как там моя сдаёт". Возвращается и, не стесняясь меня, совсем постороннего человека(значит это было всегда), рассказывает:"Моя сидит, смотрит в окно, ждёт своей очереди. Ей же листы дали уже с готовыми ответами, только прочитать надо". И все учителя радостно приветствовали это. Я была в шоке, но только первый год. Потом привыкла, что дети учителей, блатные, родственники, знакомые, знакомые знакомых и т.д. сдавали экзамены только так. При поступлении в ВУЗ было то же самое. Так вот такие люди и желают отмены ЕГЭ
09:25:30 12-03-2024
Гость (18:12:17 11-03-2024) ЕГЭ это естественный инструмент выявления тупых и недоученны... Да уж точно, а в вузах как рады будут! Опять коррупция буйным цветом зацветет. Поэтому я категорически против отмены ЕГЭ.
09:26:31 12-03-2024
Отмена ЕГЭ возобновит коррупцию в универах. Особенно в АлтГТУ. Помню, как евстигнеев был против ЕГЭ.
09:33:10 12-03-2024
Гость (09:26:31 12-03-2024) Отмена ЕГЭ возобновит коррупцию в универах. Особенно в АлтГ... это политех-то самый коррупционный вуз?)) вам не смешно?