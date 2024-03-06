Школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже с этого года
При этом выбрать наилучший балл у них не получится
06 марта 2024, 18:35, ИА Амител
Выпускники в России смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В ведомстве отметили, что результат первой попытки в случае пересдачи будет аннулирован, а засчитают только баллы, полученные на пересдаче. Выбрать лучший вариант у школьников не получится.
"Мы знаем, что выпускная кампания – сдача единого государственного экзамена – плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях", – цитирует Музаева РИА Новости.
Он пояснил, что сейчас идут консультации по вопросу графиков сдачи экзаменов, чтобы все сроки были соблюдены и выпускники могли получить результаты до начала работы приемных комиссий в вузы.
09:39:59 07-03-2024
Жалкая попытка коррекции системы оценки знаний современного школьника. Надо полагать, следующим шагом будет автоматическое добавление энное количество балов к реальному результату.