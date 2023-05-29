Когда будут результаты ЕГЭ по русскому языку?

Нет, в основной период ЕГЭ по русскому языку в 2023 году проходит в два дня – 29 и 30 мая.

Кроме того, есть резервный день, 22 июня. Также для сдачи ЕГЭ по русскому языку отведены дни в дополнительный период – 6 сентября и 19 сентября (вместе с математикой).

Ну а расписание остальных ЕГЭ можно посмотреть по ссылке.