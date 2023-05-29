ЕГЭ по русскому языку: когда будут известны результаты и где их смотреть
Рассказываем, сколько времени выпускникам придётся ждать результатов ЕГЭ
29 мая 2023, 14:00, ИА Амител
Самый массовый ЕГЭ – по русскому языку – начали сдавать 29 мая 2023 года российские одиннадцатиклассники.
После сдачи для выпускников и их родителей начнётся период не менее волнительный, чем сам экзамен, – ожидание итогов ЕГЭ. Когда будут известны результаты и где их смотреть – читайте на amic.ru.
ЕГЭ по русскому языку сдают только в один день?
Нет, в основной период ЕГЭ по русскому языку в 2023 году проходит в два дня – 29 и 30 мая.
Кроме того, есть резервный день, 22 июня. Также для сдачи ЕГЭ по русскому языку отведены дни в дополнительный период – 6 сентября и 19 сентября (вместе с математикой).
Ну а расписание остальных ЕГЭ можно посмотреть по ссылке.
Когда будут результаты ЕГЭ по русскому языку?
Поскольку ЕГЭ по русскому языку обязателен для всех одиннадцатиклассников, обработка результатов этого экзамена занимает больше всего времени (наряду с математикой, конечно).
Но в целом результаты итоговой аттестации обычно становятся известны в течение 7-14 дней. За это время, как правило, успевают проверить и тестовую, и письменную часть.
Как вообще проверяют ЕГЭ?
Сначала все данные с бланков ЕГЭ отправляют в региональные центры обработки информации, а после этого – на проверку в Федеральный центр тестирования. Затем их утверждает Государственная экзаменационная комиссия и в конечном итоге они поступают в единую базу результатов итоговой аттестации.
Ответы на первую часть проверяются автоматически, с помощью компьютера, а вторую оценивают эксперты.
Где смотреть результаты ЕГЭ?
Что делать, если не устраивают результаты ЕГЭ?
Если результаты экзамена вас не устроили, их можно оспорить, подав апелляцию. Как это сделать и какие нюансы нужно учесть – в материале amic.ru.
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