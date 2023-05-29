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ЕГЭ по русскому языку: когда будут известны результаты и где их смотреть

Рассказываем, сколько времени выпускникам придётся ждать результатов ЕГЭ

29 мая 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Самый массовый ЕГЭ – по русскому языку – начали сдавать 29 мая 2023 года российские одиннадцатиклассники.

После сдачи для выпускников и их родителей начнётся период не менее волнительный, чем сам экзамен, – ожидание итогов ЕГЭ. Когда будут известны результаты и где их смотреть – читайте на amic.ru.

1

ЕГЭ по русскому языку сдают только в один день?

Нет, в основной период ЕГЭ по русскому языку в 2023 году проходит в два дня – 29 и 30 мая.

Кроме того, есть резервный день, 22 июня. Также для сдачи ЕГЭ по русскому языку отведены дни в дополнительный период – 6 сентября и 19 сентября (вместе с математикой).

Ну а расписание остальных ЕГЭ можно посмотреть по ссылке.

2

Когда будут результаты ЕГЭ по русскому языку?

Поскольку ЕГЭ по русскому языку обязателен для всех одиннадцатиклассников, обработка результатов этого экзамена занимает больше всего времени (наряду с математикой, конечно).

Но в целом результаты итоговой аттестации обычно становятся известны в течение 7-14 дней. За это время, как правило, успевают проверить и тестовую, и письменную часть.

3

Как вообще проверяют ЕГЭ?

Сначала все данные с бланков ЕГЭ отправляют в региональные центры обработки информации, а после этого – на проверку в Федеральный центр тестирования. Затем их утверждает Государственная экзаменационная комиссия и в конечном итоге они поступают в единую базу результатов итоговой аттестации.

Ответы на первую часть проверяются автоматически, с помощью компьютера, а вторую оценивают эксперты.

4

Где смотреть результаты ЕГЭ?

Результаты ЕГЭ можно будет узнать на "Госуслугах" или официальном портале Единого государственного экзамена. Для этого потребуются ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.
5

Что делать, если не устраивают результаты ЕГЭ?

Если результаты экзамена вас не устроили, их можно оспорить, подав апелляцию. Как это сделать и какие нюансы нужно учесть – в материале amic.ru.

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