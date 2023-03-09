НОВОСТИОбщество

Екатеринбургским школьникам задали выучить песню Shaman "Я русский"

Они будут исполнять композицию на конкурсе военно-патриотической песни

09 марта 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ученикам 5-го класса екатеринбургской школы № 208 задали выучить песню Shaman "Я Русский". Об этом сообщает портал E1.

Директор учебного заведения объяснила, что изучение не входит в школьную программу. Готовят её к конкурсу.

"Дети по программе проходят сейчас совсем другую тему. Но действительно один из классов – 5 "А" – учит эту песню не на уроках музыки, а к конкурсу военно-патриотической песни", – сказала директор.

Она добавила, что песню для детей выбирала учительница.

Комментарии 1

  • Хоть чему-то хорошему научат.
    10 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров