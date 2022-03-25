Барнаул включили в список городов, на которые распространится эксперимент по квотированию выбросов

Минприроды РФ разработало проект распоряжения правительства о распространении на 29 городов эксперимента по квотированию выбросов. В списке в том числе оказался и Барнаул, сообщается на сайте ведомства.

Помимо столицы Алтайского края, в перечень вошли: Гусиноозёрск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Южно-Сахалинск.

По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, это те города, где Росгидромет систематически фиксирует высокое и очень высокое загрязнение воздуха.

«Задача — снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза», — сказал он.

Список городов будет утверждён правительством до 1 июля. Непосредственно сам эксперимент в городах начнётся 1 сентября 2023 года и продлится до 31 декабря 2030 года.