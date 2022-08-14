Биолог назвала причины нашествия богомолов в Алтайском крае

Доктор биологических наук Людмила Комарова рассказала, чем может быть вызвано нашествие богомолов на Алтайский край. Её слова приводит «Бийский рабочий».

По данным специалиста, насекомые могли массово попасть в регион из Средней Азии.

«Ближе всего к нам находится Узбекистан и Таджикистан — это там, где богомолы водятся. Вероятнее всего, они к нам пришли, потому что они мигрируют, так же как тараканы. Очень быстро размножаются. Или вместе с продуктами их завезли, или может быть как нашествие, потому что молодые личинки легко перелетают», — считает Комарова.

Ещё одна вероятная причина появления богомолов на Алтае связана с исчезновением комаров эти летом, нишу которых в итоге и заняли другие особи.

Специалист отметила, что для здоровья человека богомолы не опасны, но могут навредить пасечникам, в случае если начнут поедать пчёл ввиду отсутствия естественного корма. С другой же стороны, богомолы полезны тем, что уничтожают всех вредителей на огородах и полях.

Ранее о нашествие богомолов рассказали жители Барнаула и Бийска.