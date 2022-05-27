Мощная пыльная буря накрыла район в Алтайском крае

В Кытмановском районе Алтайского края прошла мощная пыльная буря, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидицы, из-за разбушевавшейся стихии потемнело за пару минут, «как при солнечном затмении».

«Это продолжалось около 15 минут. После начался ливень, который превратил дороги в реки», — продолжила женщина.

Ранее в мае жители Алтайского края сняли огромный торнадо на трассе Барнаул — Бийск.