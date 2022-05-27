Мощная пыльная буря накрыла район в Алтайском крае
По словам очевидицы, стихия бушевала 15 минут, а затем пошёл сильный дождь
27 мая 2022, 13:51, Никита Черников
В Кытмановском районе Алтайского края прошла мощная пыльная буря, сообщает «Инцидент Барнаул».
По словам очевидицы, из-за разбушевавшейся стихии потемнело за пару минут, «как при солнечном затмении».
«Это продолжалось около 15 минут. После начался ливень, который превратил дороги в реки», — продолжила женщина.
Ранее в мае жители Алтайского края сняли огромный торнадо на трассе Барнаул — Бийск.
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