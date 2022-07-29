Редис и Сюрприз растолстели на иван-чае. Красноярские медвежата-сироты хорошо растут на Алтае

Алтайский заповедник опубликовал серию видеороликов о жизни оставшихся без матери медвежат, которых воспитывают в центре спасения и реабилитации маленьких косолапых на берегу Телецкого озера.

«У медвежат всё хорошо, кушают, играют; на видеокадрах видно, что Редис и Сюрприз подросли, округлились, у них даже появилась неуклюжесть. Аппетит у медвежат хороший, состав еды тот же, однако добавили объём», — рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

Наблюдают за ростом малышей с помощью фотоловушек, чтобы они не особо привыкали к людям, ведь когда звери подрастут, им придётся уходить в алтайскую тайгу и жить самостоятельно в дикой природе.

А кормят их с начала июля уже раз в день. Дают медвежатам питательную смесь, в которую входят крупы, смешанные с молоком и яйцами. Туда же подсыпают минеральные добавки. И прикармливают травами: дягилем, борщевиком, снытью и молодыми побегами вдруг ставшего очень популярным после заявления президента Путина иван-чая.

В основном медвежата заняты играми.

Как маленькие медведи попали на Алтай

Их нашли весной 2022 года в тайге в Красноярском крае. Мать медвежат убили браконьеры. Волонтёры доставили малышей в Красноярск поодиночке. Одного везли в коробке из-под редиски, отсюда и имя медвежонка — Редис. Второго назвали Сюрпризом.

В Красноярске их отдали на попечение центра помощи диким животным. Сотрудники центра связались с Алтайским биосферным заповедником, так как знали, что там работают с осиротевшими косолапыми. В начале июня сотрудница красноярского центра отвезла на личной машине зверят в Республику Алтай.

Напомним, что недавно учёные заповедника рассказали о судьбе других трёх сирот-медвежат, которые воспитывались у них в 2021 году.