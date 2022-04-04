Алтайские предприятия поддержат субсидированием кредитов на пополнение оборотных средств

В Алтайском крае вводят новую меру поддержки предприятий — субсидирование кредитов на пополнение оборотных средств. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко во время визита на предприятие «Станкостальконструкция».

Мера предполагает компенсацию из краевого бюджета двух третей ставки рефинансирования Центробанка по кредитам предприятий, взятым на пополнение оборотных средств. Такой механизм позволит привлечь порядка 3 млрд рублей для нужд производственных компаний, которые не могут пользоваться мерами поддержки федеральных органов власти, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня потребность в таких кредитах существует, это значительно бы помогло нашим предприятиям преодолеть текущую турбулентную ситуацию. Мы посмотрели, для этого потребуется направить за счет средств краевого бюджета около 200 млн рублей, чтобы помочь предприятиям компенсировать часть банковской процентной ставки. На такое решение мы пойдем, сегодня-завтра будем его принимать», — отметил глава региона.

4 апреля Виктор Томенко также поручил выделить финансовую поддержку семьям погибших на Украине военных.