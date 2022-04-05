Евросоюз запретит импорт из России цемента, древесины, каучука и химикатов

Европейский союз планирует запретить импорт цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Также под запрет может попасть экспорт в РФ полупроводников и оборудования, предназначенного, помимо прочего, для добычи газа. Кроме того, Евросоюз намерен внести в санкционный список российских политиков, военных и бизнесменов, а также собирается запретить все транзакции с ВТБ и ещё тремя банками, отключёнными от SWIFT.

4 апреля президент России Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции подписал указ о приостановке соглашений об упрощённой выдаче виз с недружественными странами. В список вошёл Евросоюз, а также Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.