Indesit и Hotpoint уходят из России. Кто придёт на их место?

Компания из США Whirlpool, владеющая в России фирмами «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус», решила покинуть нашу страну. Американцы уже договорились о продаже двух своих заводов в Липецке по выпуску холодильников и стиральных машин под брендами Indesit и Hotpoint, пишет «Коммерсант».

Покупателем российских активов Whirlpool стала турецкая фирма Arcelik, которая выпускает продукцию под десятью торговыми марками, самые известные из которых Blomberg и Beko. Заводы компании расположены не только в Турции, но и в России, Китае и Румынии.

В Липецке на двух заводах Whirlpool работали 2,5 тысячи человек. Эти предприятия могли производить совокупно до 2,8 млн стиральных машин и холодильников в год.

Напомним, что крупный российский производитель растительного масла высказал намерения о покупке двух заводов в Алтайском крае.