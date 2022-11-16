Почему деньги, предназначенные для ремонта дорог на Алтае, передали на Кавказ

Несколько южных республик получат на реконструкцию дорог сотни миллионов рублей, которые изначально предназначались Сибири, пишут «Акценты».

«Кабардино-Балкарии выделят на реконструкцию дороги к Чегемским водопадам полмиллиарда, изначально предназначавшиеся Алтаю», — отмечает издание со ссылкой на распоряжение правительства, подписанное премьером Михаилом Мишустиным.

Из сибирских регионов почти 200 млн рублей недополучит Томская область, которые тоже перенаправят на юг страны. Более 300 млн рублей «лишились» несколько субъектов в центральной части государства.

Как уточняется, такое перераспределение произошло из-за нерасторопности некоторых региональных властей.

«В распоряжении говорится, что федеральный дорожный фонд вырос за счёт неиспользованных в 2021 году средств. Те, кто не смог освоить федеральные деньги, получат ещё меньше. Поэтому, несмотря на кризис, губернаторы, сумевшие всё потратить вовремя и обоснованно попросить ещё, предлагая интересные для правительства проекты, имеют все шансы на новые бюджетные ассигнования», — подчеркнули в аналитическом центре.

Ранее сообщили, что стоимость ремонта дорог на Алтае выросла на 20%: как решают проблему власти.