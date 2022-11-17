Путин заявил, что российские банки «пьют кровь» из пенсионеров

По его словам, кредитные организации легко дают небольшие займы и превращают людей в вечных должников

17 ноября 2022, 13:31, Илья Звягинцев

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил о том, что российские банки превращают пенсионеров в вечных должников, раздавая им небольшие займы. Его слова передаёт РИА Новости.

«Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всём уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — сказал Путин.

Он призвал членов кабмина обратить особое внимание на пожилых людей.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, попросил уделить особое внимание пенсионерам.

Путин поддержал идею расширить механизм внесудебного банкротства

Путин поддержал идею расширить механизм внесудебного банкротства

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