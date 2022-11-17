Путин заявил, что российские банки «пьют кровь» из пенсионеров

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил о том, что российские банки превращают пенсионеров в вечных должников, раздавая им небольшие займы. Его слова передаёт РИА Новости.

«Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всём уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — сказал Путин.