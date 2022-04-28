Росстат сообщил о снижении цен на сахар, яйца и ряд других продуктов

В России вторую неделю подряд дешевеет сахар, цены на яйца начали идти вниз, а крупы в целом по стране дорожают, следует из данных Росстата. Статистика по изменению потребительских цен приводится за период с 16 по 22 апреля.

За неделю сахар в среднем по России подешевел на 1,07%. За прошлый период, с 9 по 15 апреля, цена также стала ниже на 0,34%. При этом с начала года рост составил 51,35%. Яйца подешевели на 0,78% в среднем по стране. При этом на прошлой неделе они дорожали на 0,26%, а с начала года по 22 апреля их цена выросла на 1,99%. Стоимость подсолнечного масла увеличилась на 0,91% против 0,76% на предшествующей неделе, с начала года — на 10,62%.

Охлаждённое и замороженное мясо кур в среднем по стране за неделю подешевело на 0,23%. Неделей ранее оно подорожало на 0,86%, а с начала года по 22 апреля рост составил 3,77%. Свинина за прошлую неделю подешевела на 0,24%. Неделей ранее также отмечалось снижение цен на 0,26%, при этом с начала года цена выросла на 2,95%.

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Экономика Цены на продукты в Алтайском крае могут серьезно вырасти уже в ближайшее время

Гречка продолжает дорожать: на неделе она выросла в цене в среднем на 1,22%. С 9 по 15 апреля она подорожала на 0,85%, а с начала года — на 18,54%. Продолжает дорожать рис, который стал дороже на 1,4% (на предыдущей неделе — на 1,98%, с начала года — на 22,92%). Пшённая крупа за неделю выросла в цене на 0,88% (с 9 по 15 апреля — на 1,13%, с начала года — на 8,4%).

На пшеничную муку цены снизились на 0,03% (с начала года — рост составит 12,96%), чёрный хлеб прибавил в цене на 0,47% (с начала года — на 6,81%), макароны подорожали на 0,68% (с начала года — на 16,07%). Вермишель подорожала на 0,81% (с начала года — на 15,4%), белый хлеб — на 0,58% (с начала года — на 8,76%).

Поваренная соль выросла в цене на 1,79% ( с 9 по 15 апреля подорожала на 1,05%, с начала года — на 22,69%), черный чай стал дороже на 1,8% (неделей ранее — на 1,6%, а с начала года — на 19,71%).

Огурцы в среднем подорожали на 1,8% (на прошлой неделе рост составил 1,33%, с начала года — цены снизились на 1,61%). Капуста подешевела еще на 5,12% (со 9 по 15 апреля цена на нее упала на 4%, при этом с начала года цены выросли на 68,78%). В целом с 16 по 22 апреля цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,4%, неделей ранее — на 0,9%.

В свою очередь, свекла подорожала на 2,37% против 2,78% на предшествующей неделе, с начала года — на 55,42%. Цена на яблоки выросла на 2,17% (неделей ранее — на 2,01%, с начала года по 22 апреля — на 29,08%). Картофель стал дороже на 1,03% (за предыдущий — на 1,05%, с начала года по 22 апреля — на 23,6%).

Морковь в среднем по России выросла в цене на 0,55% (со 9 по 15 апреля — на 0,47%, с начала года — на 56,94%). Репчатый лук подешевел на 2,74% (неделей ранее он подорожал на 1,78%, с начала года — на 66,39%). Помидоры стали дешевле на 2,58% (на прошлой — на 5,62%), с начала года они подорожали на 36,61%.

Снижается цена на бананы на 1,9% (неделей ранее цены снизились на 2,31%). При этом с начала года бананы стали дороже на 42,68%.

12 апреля Алтайкрайстат сообщил, что уровень инфляции в регионе в марте составил 7,5%, а с начала года — 9,9%. Сильнее всего за последний месяц подорожали мясо, сыр, сахар и детское питание.