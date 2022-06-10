На Алтае продают за полмиллиарда рублей коттедж «без гнуса и комаров»

Дом находится недалеко от Белокурихи в селе Новотырышкино. Он сделан из кедрового бруса и состоит из двух зданий (основного и для прислуги), соединённых одной крышей-навесом, а также гаража. В доме пять комнат, есть бассейн, сауна и теннисный корт.

Площадь всего коттеджа 1300 «квадратов», он стоит на участке 1,17 гектара. Рядом с усадьбой расположена вертолётная площадка, написано в объявлении на Avito.

Новости

Недвижимость В Барнауле за 180 миллионов продают Красный замок

По словам продавцов, проектом занимались дизайнеры с мировыми именами, а строили югославы.

Одним из плюсов коттеджа называют уникальное место в предгорьях Алтая, где нет ни комаров, ни гнуса.

Для сравнения: под Барнаулом предлагают купить трёхэтажный коттедж с драконами за 90 млн.