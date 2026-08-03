Даже при высоких номинальных ставках реальная доходность может быть снижена за счет инфляции

03 августа 2026, 21:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После июльского снижения ключевой ставки многие вкладчики переживают, что доходность банковских депозитов резко упадет. Декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что вклады по-прежнему защищают деньги от инфляции.

«Пока процентные ставки по депозитам остаются выше уровня инфляции и средства защищены системой страхования вкладов, этот инструмент сохраняет привлекательность. Фактически вклад перестанет быть выгодным только тогда, когда его доходность окажется ниже темпов роста цен», — объяснил эксперт.

Головецкий подчеркнул, что, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 14% годовых 24 июля, банки подняли доходность по некоторым продуктам из-за роста спроса на кредиты и необходимости привлечь больше средств. Наиболее выгодными остаются краткосрочные вклады. Новым клиентам некоторые банки предлагают доход до 14,5–15% годовых на срок от одного до трех месяцев. На полгода ставки составляют около 13–13,8%, а на срок от одного до трех лет — 11,5–12,5%.

Экономист предсказал, что в ближайшие месяцы банки постепенно снизят доходность депозитов, поэтому более выгодных условий ждать не стоит. Он рекомендовал обращать внимание на акции с повышенными процентами.

«Нередко максимальная ставка действует только первые месяцы, после чего доходность резко снижается до базового уровня. Еще осторожнее нужно относиться к комбинированным продуктам, где вклад объединяют со страхованием жизни или инвестициями. В таких случаях доход не гарантирован, а при досрочном расторжении договора можно потерять часть вложенных средств», — предупредил Головецкий.

Профессор посоветовал тем, кто не планирует крупных трат, разделить накопления между несколькими вкладами с разными сроками. Если деньги могут понадобиться в любой момент, лучше часть средств оставить на накопительном счете, а часть разместить на срочном депозите. Головецкий считает, что сейчас хорошая возможность зафиксировать высокую доходность, так как к концу года ставки могут снизиться до 9–10,5%, а в 2027 году — еще больше.