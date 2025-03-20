Экс-главе "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной продлили срок пребывания в СИЗО
Срок заключения Авдюхиной в СИЗО истекал 22 марта
20 марта 2025, 16:30, Антон Дегтярев
Бывшему директору "Жилфонда Барнаул" Людмиле Авдюхиной, которая обвиняется в хищении денег клиентов компании, продлили срок пребывания в СИЗО, истекавший 22 марта. Теперь она останется под арестом как минимум до 22 июня 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в Индустриальном районном суде.
Что требовали стороны?
Гособвинитель на процессе попросила продлить содержание Авдюхиной под стражей, так как оснований для избрания другой меры пресечения не было. Прокурор указала, что Авдюхина обвиняется в совершении тяжкого преступления, может скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью.
Защитник Авдюхиной просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как обвиняемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, не собирается скрываться от суда и совершать преступления. Также аргументом было то, что у нее есть несовершеннолетняя дочь.
В итоге суд согласился с доводами прокурора и продлил Авдюхиной срок пребывания в СИЗО на три месяца.
В прошлый раз меру пресечения Людмиле Авдюхиной продлевали еще на первом судебном заседании по ее делу 8 октября 2024 года. Тогда подозреваемую оставили под арестом на шесть месяцев.
Как идет суд и в чем обвиняют Авдюхину?
Сейчас на процессе по делу Авдюхиной все еще допрашивают свидетелей. В конце февраля в суде выступила кассир Ольга Очаковская, которая принимала деньги от клиентов агентства. Кроме того, в начале февраля в суде выступал директор новосибирского "Жилфонда" Александр Чернокульский.
По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года мошенническим путем Людмила Авдюхина похитила у жителей Алтайского края 121,3 млн рублей. Пострадавшими по делу считается 31 человек. Следствие убеждено, что обвиняемая брала у клиентов деньги по так называемым договорам хранения якобы для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость, но в итоге средства забрала себе. Подробнее со "схемой" Авдюхиной можно ознакомиться по ссылке.
Присвоив деньги, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью отправилась сначала в Сочи, затем – в Москву, Стамбул, Дубай и в аргентинский Буэнос-Айрес, где и обосновалась, считают следователи. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года задержали, а в апреле 2024-го доставили в Барнаул, где посадили в СИЗО. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и направила дело в суд.
16:46:25 20-03-2025
на свободе подельники, так что безопаснее в сизо
18:04:29 20-03-2025
Дело шаблонное. Растянули.
10:57:25 21-03-2025
Фото старое