Экс-главе "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной продлили срок пребывания в СИЗО

Срок заключения Авдюхиной в СИЗО истекал 22 марта

20 марта 2025, 16:30, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Бывшему директору "Жилфонда Барнаул" Людмиле Авдюхиной, которая обвиняется в хищении денег клиентов компании, продлили срок пребывания в СИЗО, истекавший 22 марта. Теперь она останется под арестом как минимум до 22 июня 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в Индустриальном районном суде.

Что требовали стороны?

Гособвинитель на процессе попросила продлить содержание Авдюхиной под стражей, так как оснований для избрания другой меры пресечения не было. Прокурор указала, что Авдюхина обвиняется в совершении тяжкого преступления, может скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Защитник Авдюхиной просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как обвиняемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, не собирается скрываться от суда и совершать преступления. Также аргументом было то, что у нее есть несовершеннолетняя дочь.

В итоге суд согласился с доводами прокурора и продлил Авдюхиной срок пребывания в СИЗО на три месяца.

В прошлый раз меру пресечения Людмиле Авдюхиной продлевали еще на первом судебном заседании по ее делу 8 октября 2024 года. Тогда подозреваемую оставили под арестом на шесть месяцев.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Как идет суд и в чем обвиняют Авдюхину?

Сейчас на процессе по делу Авдюхиной все еще допрашивают свидетелей. В конце февраля в суде выступила кассир Ольга Очаковская, которая принимала деньги от клиентов агентства. Кроме того, в начале февраля в суде выступал директор новосибирского "Жилфонда" Александр Чернокульский.

По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года мошенническим путем Людмила Авдюхина похитила у жителей Алтайского края 121,3 млн рублей. Пострадавшими по делу считается 31 человек. Следствие убеждено, что обвиняемая брала у клиентов деньги по так называемым договорам хранения якобы для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость, но в итоге средства забрала себе. Подробнее со "схемой" Авдюхиной можно ознакомиться по ссылке.

Присвоив деньги, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью отправилась сначала в Сочи, затем – в Москву, Стамбул, Дубай и в аргентинский Буэнос-Айрес, где и обосновалась, считают следователи. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года задержали, а в апреле 2024-го доставили в Барнаул, где посадили в СИЗО. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и направила дело в суд.