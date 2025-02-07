Глава "Жилфонда" Чернокульский рассказал, что Авдюхина оформляла "личные" займы, которые не имеют отношения к организации

07 февраля 2025, 07:15, Антон Дегтярев

Александр Чернокульский / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Финансовой пирамидой назвал схему экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной директор новосибирского "Жилфонда" Александр Чернокульский, который выступил в качестве свидетеля на суде 5 февраля 2025 года. На процессе он в основном рассказывал о том, какую роль играл в деятельности "Жилфонда Барнаул", управлял ли работой организации и являлся ли прямым руководителем Авдюхиной. Также предприниматель высказался о практике хранения денег под "бешеные" проценты в "Жилфонде Барнаул". Подробнее – в материале amic.ru.

"Жилфонд Барнаул" был самостоятельным предприятием"

По словам Чернокульского, "Жилфонд Барнаул" не подчинялся "Жилфонду". Это была самостоятельная организация, которая только работала под этим брендом как франчайзи. Она пользовалась общим программным обеспечением по управлению агентства недвижимости на основании договора об использовании товарного знака. По этой программе сотрудники компании могли искать объекты недвижимости, фиксировать отношения с клиентами, данные о продавцах, вести учет задач, смотреть аналитику и так далее.

"Общество "Жилфонд Барнаул" работало в городе Барнауле под брендом "Жилфонд". ООО "Жилфонд" владеет товарным знаком, правами на программное обеспечение и передает эти права другим компаниям. Сейчас в России порядка 150 городов присутствия и предприниматели работают под этим брендом. "Жилфонд Барнаул" так же использовал товарный знак "Жилфонда", ПО и был самостоятельным предприятием, которое работало под руководством Людмилы Авдюхиной", – пояснил Чернокульский.

Он добавил, что деятельность Авдюхиной и "Жилфонда Барнаул" лично не контролировал и лишь давал какие-то рекомендации, касающиеся использования бренда – например, по части рекламы этой организации. Ее в "Жилфонде" могли не одобрить из-за "слишком откровенного" образа девушек. Новосибирский "Жилфонд" мониторил "информационный фон" вокруг барнаульского "тезки", смотрел, как оформлен офис, "как светится вывеска" и так далее. Также между разными "Жилфондами" шло взаимодействие по части обучения или организации каких-либо мероприятий. Франчайзи могли (и могут) пользоваться и рекомендованными документами – например, формой договора с клиентами. Рекомендации размещались на специальном портале "Жилфонда", пояснил свидетель.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

При этом взаимодействие между "Жилфондом" и барнаульским франчайзи не было как-то регламентировано, утверждает директор "Жилфонда". С вопросом к новосибирским коллегам барнаульцы могли обратиться "в любое время". Также по инициативе Авдюхиной могли проходить совместные планерки. Однако даже отдельного чата между "Жилфондом" и "Жилфондом Барнаул" не было, сказал Чернокульский.

Документальных проверок деятельности "Жилфонда Барнаул" в новосибирском "Жилфонде" вообще не проводили, утверждает свидетель. По словам Чернокульского, он не принимал никаких решений по деятельности "Жилфонда Барнаул". А руководили работой компании учредитель общества (на момент отъезда Авдюхиной им был Олег Горских, который сейчас проживает в Таиланде) и директор организации, то есть сама Авдюхина. Следовательно, Авдюхина отчитывалась только перед Горских, сказал Чернокульский. Эту мысль он повторял на протяжении всего заседания.

"Иногда я выполнял технические поручения и по доверенности подписывал документы. Их составлял учредитель общества, который выдавал на мое имя доверенность. Периодически мог ко мне с такой просьбой обратиться. Я не составлял формулировок, не участвовал в управлении обществом и не принимал решений, которые принимает участник общества", – утверждает он.

"Смысла в этом нет"

Отрицал Чернокульский и связь "Жилфонда" с хранением денег в "Жилфонде Барнаул". Он отметил, что в "Жилфонде" и в организациях, которые работали под этим брендом, не должно было быть никаких помещений для хранения денег. Да и вообще такой практики у них никогда не было, заверил он суд. По словам свидетеля, Авдюхина лишь сообщала ему о том, что могла принимать в качестве задатков небольшие суммы (20–30 тысяч рублей). При этом ситуацию с принятием займов в какие-либо организации, работающие под брендом, он не отслеживал.

"Как-то в разговоре Авдюхина сообщила, что принимает незначительные суммы по предварительным договорам, когда в сделках участвуют лица, которые могут эти деньги потратить. Была речь о 20–30 тысячах рублей, которые принимались до совершения сделки. То есть некрупная сумма передается продавцу в счет будущей сделки и какая-то техническая работа по совершению этой сделки проводится. Я рекомендовал не использовать данную технологию, поскольку ООО в таком случае берет на себя риски, связанные с хранением чужих денег. Смысла в этом нет, есть безопасные способы взаимодействия – например, банковская ячейка. Компании и банки предлагают такие услуги", – отметил он.

Александр Чернокульский / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

По его словам, ООО "Жилфонд" сейчас обслуживает в разных городах предприятия-партнеры, которые ведут риелторскую деятельность (в данное обслуживание входит консалтинг, маркетинг, IT-разработка, разработка стандартов и продвижение). А инвестиционные технологии в "Жилфонде" и у его франчайзи "не предусмотрены", заверил свидетель. И "нигде не написано, что ты берешь много денег, скупаешь квартиры, потом их продаешь и получаешь прибыль". Специальных бланков для договоров хранения "Жилфонд" барнаульским коллегам тоже якобы не предоставлял. Для него новость о хранении миллионов в "Жилфонде Барнаул" была шоком, и в первый раз он услышал о такой практике якобы лишь после отъезда Авдюхиных в Аргентину.

"Мне абсолютно точно известно, что не было практики, когда клиентские деньги уносятся в неизвестном направлении. Технологией хранение денег не предусмотрено, но деятельность каждой конкретной организации ведет ответственный директор. Даже если кто-то что-то там гипотетически принимал – предполагается, что это положили, а потом отдали. В "Жилфонде Барнаул", как оказалось, ноу-хау сложилось в конце 2022 года", – отметил Чернокульский.

Директор "Жилфонда" рассказал, что сразу после произошедшего с Авдюхиной он провел совещание с франчайзи, рассказал им о произошедшем и попросил не заниматься подобными вещами.

Однако в предварительных показаниях и в сказанных словах, произнесенных на суде, были противоречия. Из предварительных показаний свидетеля следовало, что Чернокульский еще до отъезда Авдюхиной узнал о хранении в "Жилфонде Барнаул" крупных сумм денег на время совершения сделок по купле-продаже недвижимости. Об этом ему якобы сообщила сама Авдюхина, и тогда он посоветовал не делать этого, назвав такое хранение "небезопасным". На суде 6 февраля Чернокульский уточнил, что это не так, и информация о "ценных конвертах" у него появилась только после "побега" Авдюхиных.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"У нас все продумано и давно"

Сам Чернокульский стал управляющим "Жилфонда" еще в 2019 году. С Авдюхиной он познакомился, когда она еще работала в офисе в Новосибирске. Затем, когда открывался "Жилфонд Барнаул", Авдюхина сама изъявила желание переехать в Алтайский край и стать директором общества. После этого они общались один-два раза в месяц исключительно по деловым вопросам. Такая же периодичность общения была у Чернокульского и с Егором Авдюхиным, который даже уговаривал его поучаствовать "в различных проектах". Например, предлагал вложиться в строительство коттеджного поселка под Барнаулом, однако Чернокульский тогда отказался.

"Я сказал, давай посчитаем экономику всю, организуем компанию. Он ответил: "Да нет, это дорого получается. Давай ты деньги привлечешь, мне отдашь, я на себя оформлю. Но что значит "отдашь деньги"? Регистрируется предприятие, оформляется взнос каждого участника, определяется разделение этого экономического эффекта. Возможно, была необходимость перекрывать эти движения денег, и уже обратились ко мне, чтобы очередную дыру заткнуть. До этого таких предложений не было вообще никогда", – отметил Чернокульский.

Кроме того, Егор Авдюхин мог спрашивать у Чернокульского совета по организации сделок и по риелторской работе, дополнил глава "Жилфонда". 31 декабря 2022 года, уже после исчезновения Авдюхиных, на почту Чернокульского пришло сообщение, подписанное именем Егор: "Александр, не надо нас искать, мы уже завтра будем далеко и никто нас уже не сможет найти. У нас все продумано и давно". Чернокульский впоследствии установил, что отправлено оно было Авдюхиным.

"На рабочем компьютере Егора Авдюхина осталась информация, касающаяся его "Айфона". Благодаря этому мне удалось отследить историю перемещений телефона. Согласно полученным данным, телефон был 20 декабря в Турции, 22 декабря – в Белоруссии, 31 декабря – в ОАЭ, а 7 января 2023 года – в аргентинском Буэнос-Айресе. Я зашел на сайт миграционной службы Аргентины и установил, что Авдюхины прибыли туда 1 января с туристическими целями", – пояснил Чернокульский.

При этом глава "Жилфонда" считает, что при похищении денег Авдюхины "действовали согласованно", так как Егор купил жене билет на самолет в Сочи на 16 декабря 2022 года, а сам с ее дочерью улетел туда на день раньше (то есть 15 декабря 2022 года).

Александр Чернокульский / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"В любом ломбарде и микрокредитной организации ставки ниже"

Когда Авдюхина с мужем пропали, Чернокульский 19 декабря 2022 года приезжал в Барнаул, "потому что имелись репутационные угрозы бренду "Жилфонд". Тогда в организацию начали приходить люди, которые ранее давали Авдюхиной займы под крупные проценты, – например, Наталья Пешкова, Андрей Погран и другие. Они задавали Чернокульскому вопросы, на которые он отвечал "как представитель бренда".

"У меня сложилось мнение о том, что была создана финансовая пирамида, по которой у людей принимали деньги под высокие проценты, оформлялось это разными схемами. Например, Дмитрий Кокорев вложил 10 миллионов по договору займа и регулярно получал проценты, в десятки раз превышающие рыночные. А Андрей Погран являлся посредником и у других клиентов, у которых были ставки 4–10% в неделю, то есть 200–500% годовых. У нескольких человек были примерно те же проценты. Мне кажется, что в любом ломбарде и микрокредитной организации ставки ниже. Я не знаю такого бизнеса, который может отбить 200% годовых. Законным способом сделать это невозможно. В этом нет никакого экономического смысла", – объяснил он.

При этом лицам, которые действительно были клиентами "Жилфонда Барнаул" и пользовались риелторскими услугами компании, деньги выплатили, отметил Чернокульский. Решение о том, кому выплачивать деньги, а кому – нет, предпринимала руководитель "Жилфонда Барнаул" Екатерина Исайченко, утверждает он.

"Жилфонд Барнаул" возместил деньги всем клиентам, у которых был договор оказания услуг и которые проводили сделки по недвижимости. Инвесторы были личными заимодавцами Авдюхиной и по ним возмещений не было. Решение принимала на тот момент руководитель организации Екатерина Исайченко", – отметил Чернокульский.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

"Сколько у меня будет времени до предъявления обвинения?"

По его словам, выплата огромных процентов находилась "за границами здравого смысла", ведь в таком случае "по закону сохранения денег ничего не остается", и за 10–11 месяцев "деньги должны были физически закончиться", считает Чернокульский. Авдюхина могла "без проблем" получить кредит в банке под "разумный процент", однако предпочла привлекать деньги сама под большой процент, пояснил он. Следовательно, уверен управляющий "Жилфонда", директор барнаульской компании оформляла "личные" займы, которые "нигде не отражались" и не поступали в кассу.

"У меня сложилось впечатление, что есть касса предприятия, а есть "корзинка" Авдюхиной. Эта деятельность никак не отражалась. В ее переписке с кассиром Очаковской есть указания: "Выдай мне такую-то сумму" или "Запакуй, чтобы никто не видел". Она просила собрать такую-то сумму и отдать таким-то людям. Были указания что-то отвезти или забрать, стереть файлы и так далее. Я сделал вывод, что предпринимались действия по конспирации. А вдруг я зайду и все увижу", – отметил Чернокульский.

Также он вспомнил о некой записи, по которой Авдюхина, находясь в своем кабинете в последний рабочий день, якобы говорила: "У меня уже денег нет, нет решения. Сколько у меня будет времени до предъявления обвинения?" Также на камеры якобы попал телефонный разговор с мужем, где обвиняемая просила Егора "собирать чемоданы".

Чернокульский отметил, что Авдюхина нанесла "Жилфонду" серьезный репутационный ущерб, ведь публикаций в СМИ о случившемся было много, и в них "Жилфонд Барнаул" упоминался в негативном свете. При этом он добавил, что не проводил исследование по репутационному ущербу для "Жилфонда Барнаул", так как не руководил этой организацией.

Александр Чернокульский / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Это наглая ложь"

Авдюхина же на суде сказала, что Чернокульский точно знал о хранении денег в ООО "Жилфонд Барнаул" – система хранения "ценных конвертов" якобы была придумана, еще когда подсудимая была обычным риелтором. Она пояснила, что технология была четко прописана и "ценные конверты" хранились в офисе для того, чтобы "обеспечить безопасность сделки".

По словам Авдюхиной, в "Жилфонде Барнаул" все контролировалось сверху, а Чернокульский был ее "непосредственным начальником". Кроме того, "Жилфонд Барнаул" не был франчайзи, а являлся "дочерним предприятием", утверждает экс-директор. Сначала в "Жилфонде Барнаул" вообще не было управляющего, и Авдюхина занимала должность линейного директора. А потом, когда бизнес стал укрупняться, был назначен учредитель общества, пояснила обвиняемая.

"Я подчинялась Чернокульскому. Технический отдел, финансовая служба подчинялись только ему. Доступы у него были везде, он все это сам придумывал и исполняли все его люди. А я была средством для зарабатывания денег, с чем удивительно хорошо справлялась. Все это наглая ложь. Все обо всем знали, все отображалось. Они это придумали. Я откуда бы взяла эти договоры хранения? Первое время, с 2014 года, договоры хранения были за подписью Чернокульского, выдавались мне секретарями из Новосибирска под запись, это были документы строгой отчетности, за них постоянно спрашивали с юристов. Я такое не могла придумать точно", – рассказала Авдюхина.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Экс-директор добавила, что "Жилфонд" – не та компания, которая ничего не знает", у общества "все технологично, все прослушивается, контролируется и регламентируется". Со слов Авдюхиной, Чернокульскому "подчинялась служба IT", он мог "подключиться к любому кабинету" и проконтролировать, что делают все работники компании.

Директор "Жилфонда" назвал слова обвиняемой "домыслами" и неправдой. Он в очередной раз подчеркнул, что не был ее руководителем и не мог физически контролировать, что происходит в офисах, которые работали под вывеской "Жилфонда".

"Упустил этот момент"

Сейчас "Жилфонд Барнаул" переименован в "Недвижимость Барнаул". Чернокульский объяснил это тем, что товарный знак "Жилфонд" защищен, и ООО "Жилфонд" в конце 2024 года потребовало от барнаульской компании сменить название. Поводом послужило и то, что договор между двумя обществами был расторгнут сразу после отъезда Авдюхиной, то есть еще в декабре 2022-го – январе 2023 года. Чернокульский объяснил такой большой срок между расторжением договора и требованием сменить название тем, что он "упустил этот момент".

При этом на ул. Малахова, 119 (где раньше располагался "Жилфонд Барнаул"), сейчас несколько предпринимателей работают по действующему лицензионному договору под брендом "Жилфонд", пояснил Чернокульский.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Авдюхину?

Людмилу Авдюхину обвиняют по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что экс-глава "Жилфонда Барнаул" с 15 марта по 15 декабря 2022 года присвоила 121,3 млн рублей, которые принадлежали 31 клиенту "Жилфонда Барнаул". Деньги Людмила Авдюхина брала на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее о "схеме" можно прочитать здесь.

После того как Авдюхина якобы забрала деньги из кассы "Жилфонда Барнаул", она вместе с мужем, дочерью и свекровью улетела сначала в Сочи, а затем – через Москву в Аргентину, в Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), говорится в обвинительном заключении. Авдюхину объявили в международный розыск. 2 января 2024 года ее задержал Интерпол в Буэнос-Айресе и Авдюхину экстрадировали в Россию, а в апреле 2024 года доставили в Барнаул, где в сентябре начали судить. Сейчас продолжается допрос свидетелей. До Чернокульского в суде выступали бывшие друзья Авдюхиной – Сергей и Татьяна Зинченко. Также позицию "Жилфонда Барнаул" успел изложить представитель организации – адвокат Алексей Филичкин.