Обвинение зачитали в суде по делу экс-главы барнаульского "Жилфонда" Авдюхиной

16 октября 2024, 17:30, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

В Индустриальном районном суде зачитали обвинение против бывшего директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной. Заседание прошло 16 октября, рассмотрение дела по существу на нем, наконец, стартовало. На процессе прокурор раскрыла схему, по которой Авдюхина похитила 121 млн рублей клиентов "Жилфонда". Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Как Авдюхина совершала преступления?

На суде 16 октября зачитали обвинительное заключение против Авдюхиной. На нем рассказали подробности преступлений экс-директора барнаульского "Жилфонда".

Сначала было отмечено, что Авдюхина не страдает психическим расстройством и могла осознавать свои действия.

Затем прокурор пролила свет на подробности дела: Людмила Авдюхина действовала от имени "Жилфонда", представляла его интересы и совершала сделки, выдавала доверенности на право представительства от имени организации, назначала работников на должности и так далее.

С 19 июня 2014 по 1 декабря 2021 года Авдюхина разработала порядок предоставления населению услуг по купле-продаже объектов недвижимости, который включал меры по обеспечению безопасности сделок. Она убеждала клиентов "Жилфонда" размещать якобы через организацию на безвозмездной основе полученные по договору купли-продажи деньги в банковской ячейке до момента регистрации перехода права собственности.

Эта деятельность была незаконной, но Авдюхина завуалировала ее под якобы легальные гражданско-правовые отношения и хранила деньги по фиктивным основаниям. Агентов "Жилфонда" она убедила в законности сделок по принятию на хранение ценных конвертов. При этом "Жилфонд" не имел заключенных с какой-либо кредитной организацией договоров аренды банковской ячейки.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic. ru

Не позднее 1 декабря 2021 года у Авдюхиной возник преступный умысел по хищению денег клиентов "Жилфонда", обратившихся для оказания риелторских услуг, а также других лиц. Она решила совершать преступления по следующим направлениям:

лично либо через привлеченных лиц она заключала с клиентами "Жилфонда" договоры хранения, желая не хранить деньги, а похитить и распоряжаться ими по своему усмотрению;

лично либо через привлеченных лиц Авдюхина заключала с гражданами различные виды гражданско-правовых договоров под видом инвестиционной деятельности (договоры хранения, займа и поручительства), по которым получала от клиентов деньги якобы для покупки от имени барнаульского "Жилфонда" недвижимости по цене ниже рыночной и для перепродажи его третьим лицам по более выгодной цене. Полученные деньги должны были распределяться в виде процентов между инвесторами. Фактически Авдюхина намеревалась их похитить;

лично либо через привлеченных лиц Авдюхина заключала с клиентами ООО "Жилфонд Барнаул" гражданско-правовые договоры задатка якобы с целью приобретения для них объектов недвижимости.

Всего в период c 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина похитила деньги 31 клиента "Жилфонда" на общую сумму 121,3 млн рублей. Ущерб гражданам начинается от нескольких сотен рублей и доходит до более чем 18 млн рублей.

"Совершая умышленные преступные действия, Авдюхина руководствовалась корыстной целью, осознавала общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желала их наступления", – сказано в обвинительном заключении.

В ночь с 15 на 16 декабря 2022 года Авдюхина забрала из кассы "Жилфонда" папки с документами, которые касались хранения денег клиентов. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения.

Людмила Авдюхина на суде / Фото:amic.ru

План Авдюхиной

Чтобы совершать преступления, Авдюхина разработала план, по которому она:

использовала не подозревающих "подвоха" риелторов, юристов и кассира "Жилфонда", чтобы убеждать граждан размещать деньги в банковской ячейке в виде ценного конверта, а также для совершения сделок по купле-продаже недвижимости через риелторское агентство. После подписания договора юрист и клиент передавали конверт на хранение кассиру. Вечером каждого дня Авдюхина забирала указанные деньги из кассы якобы для помещения в банковскую ячейку;

привлекала граждан, готовых передать деньги для инвестиций (по приобретению недвижимого имущества по цене ниже рыночной) и в качестве задатка за объект недвижимости (задаток давался по предварительному договору, по которому стороны обязались в определенный срок заключить договор купли-продажи объекта недвижимости);

чтобы изобразить законность своей работы, Авдюхина заключала с гражданами от имени "Жилфонда" различные гражданско-правовые договоры (договоры хранения, займа, предварительные договоры), зачастую подменяя в них предмет договора, вносила недостоверные сведения об основаниях сделки, о суммах и сроках возврата денег. При этом выполнять данные условия она не собиралась;

чтобы создать видимость законности и исполнения своих обязательств, Авдюхина выступала в сделках продавцом, фактически не являясь собственником имущества. Также она использовала фирменные номерные бланки, фактически не относящиеся к коммерческой деятельности в сфере недвижимости;

чтобы скрыть свои преступления, Авдюхина не отражала по бухгалтерскому учету полученные от клиентов деньги и не выдавала первичные бухгалтерские документы о принятии и выдаче денежных средств;

чтобы получить от клиентов как можно больше денег, Авдюхина делала частичный возврат средств в случае обращения клиентов, а также выплачивала займодателям проценты, которые превышали максимальные процентные выплаты по вкладам в РФ. Правда, "банкет" был за счет других инвесторов и клиентов "Жилфонда", разместивших крупные суммы по договорам хранения;

Авдюхина убеждала тех, кто спрашивал ее о сроках выплаты займа и инвестиционного дохода, воздержаться от их получения, а также заключить новые договоры займа на тех же условиях. Так экс-директор "Жилфонда" обеспечила себе возможность завладеть большим количеством денег и смогла долго оставаться неразоблаченной.

При этом управляющему новосибирского "Жилфонда" Александру Чернокульскому (новосибирский "Жилфонд" оказывал барнаульцам консультационные услуги по использованию специальных риелторских программ, а также по вопросам осуществления риелторской деятельности) Авдюхина рассказывала, что барнаульский "Жилфонд" принимает крупные суммы клиентов на хранение, и лгала, что деньги после получения инкассируются в банк и не хранятся в ООО "Жилфонд Барнаул".

Сам Чернокульский посоветовал Авдюхиной не использовать такую схему расчета. После бегства Авдюхиных руководство барнаульского "Жилфонда" узнало, что деньги не хранились в банках, а Авдюхина просто забирала средства из кассы компании.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Если коротко, в чем обвиняют Авдюхину?

Сейчас Авдюхину подозревают в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года она похитила более 121 млн рублей у 31 клиента барнаульского "Жилфонда" путем обмана и злоупотребления доверием, также причинила вред репутации компании "Жилфонд". Авдюхина брала деньги у покупателей недвижимости на хранение или для передачи продавцам, а еще получала средства для инвестиций в недвижимость. Затем все эти деньги она похитила. Средства до сих пор не нашли.

Что было после похищения денег?

После похищения денег Авдюхина вместе с мужем Егором Авдюхиным (который работал в "Жилфонде" руководителем отдела продаж), с дочерью и свекровью уехала в Сочи, затем – в Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и, в конце концов, в Аргентину. Авдюхину объявили в международный розыск. 2 января 2024 года ее задержали в Аргентине, а после экстрадировали в Россию.

29 февраля Авдюхину передали России, в апреле 2024 года доставили в Барнаул. В Центральном районном суде Авдюхиной несколько раз продлевали меру пресечения. А в сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы "Жилфонда" и направила его в суд.

Что с мужем Авдюхиной?

Муж подсудимой, Егор Авдюхин, который уехал вместе с женой в Аргентину, сейчас находится в Москве, но проходит по делу в качестве свидетеля. Сейчас Авдюхин банкротится, у него есть долги на 14,8 млн рублей.

При этом источник рассказывал amic.ru, что Егор Авдюхин уехал из Барнаула раньше своей жены – 15 декабря Егор Авдюхин отправился в Сочи вместе с дочерью и матерью. Он купил билет в Сочи супруге, и женщина вылетела туда 16 декабря. Также знакомые с семьей Авдюхиных рассказывали следствию, что главным в семье был именно Егор, который оплачивал счета и давал деньги Людмиле.

Те же знакомые с семьей отмечали, что Авдюхины постоянно бронировали дорогие номера в отелях, снимали дома стоимостью более 150 тысяч рублей в сутки, постоянно летали бизнес-классом, а Егор Авдюхин часто одевался в брендовую одежду и обувь, которую приобретал в ЦУМе в Москве и в других дорогих магазинах. Также известно о дорогостоящем банкете в честь дня рождения Егора Авдюхина, на который якобы было потрачено более миллиона рублей.

Как идет суд?

Дело Авдюхиной начали рассматривать в Индустриальном районном суде 8 октября. На процессе Авдюхиной продлили меру пресечения сразу на шесть месяцев: до 22 марта 2025 года.

По статье ей грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

16 октября зачитали обвинения против Авдюхиной. Также в суде определились с порядком исследования доказательств. На следующем заседании, которое пройдет 23 октября в 13:00, будут заниматься опросом потерпевших.