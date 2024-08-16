Эксперт дала советы по выходу из проблемных "кредитных каникул"

Важно уведомить банк, если вы потеряли способность платить

16 августа 2024, 11:16, ИА Амител

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После окончания льготного периода заёмщик должен вернуться к прежнему графику платежей. Если у вас возникли финансовые трудности, есть несколько вариантов действий.

Первый — предоставить банку документы, подтверждающие утрату платёжеспособности или наличие инвалидности. Об этом "Газете. ру" рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Если не платить банку, то у финансовой организации появится основание для подачи иска в суд. В результате могут быть арестованы счета и имущество, а также взысканы штрафы, пени и неустойки. Кроме того, могут быть заблокированы счета и взысканы деньги с регулярных поступлений, например, заработной платы или пенсии.

Второй вариант — обратиться в банк с просьбой о реструктуризации или рефинансировании кредита. Это поможет снизить финансовую нагрузку за счёт уменьшения размера ежемесячного платежа по кредиту или процентной ставки. При реструктуризации процентная ставка остаётся неизменной, а срок кредитования увеличивается. При рефинансировании заёмщик получает новый кредит по более выгодной ставке, погашает им старый и продолжает платить по новому.

Третий вариант — обратиться с заявлением о банкротстве физического лица. По словам Марии Ермиловой, этот способ используется, когда другие варианты уже невозможно применить.