Эксперт заявил, что в Европе начинается серьезный экономический кризис

По его мнению, это связано проблемами немецкой экономики

22 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com

Проблемы в европейской экономике в значительной степени вызваны ситуацией в Германии, и кризис в Европе только начинается. Об этом ТАСС рассказал директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский.

"В Германии экономика экспортно ориентированная. Они слишком сильно полагались на экспорт", – заявил эксперт.

Бобровский указал, что из-за дешевых китайских товаров немецкие производители оказались в невыгодном положении. Он призвал руководство Германии и Франции к проведению кардинальных реформ и структурированию экономики.

Однако отметил, что правительства этих стран не имеют четкого плана действий. В связи с этим он заключил, что кризис в Европе только начинается.