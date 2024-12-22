Эксперт заявил, что в Европе начинается серьезный экономический кризис
По его мнению, это связано проблемами немецкой экономики
22 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
Проблемы в европейской экономике в значительной степени вызваны ситуацией в Германии, и кризис в Европе только начинается. Об этом ТАСС рассказал директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский.
"В Германии экономика экспортно ориентированная. Они слишком сильно полагались на экспорт", – заявил эксперт.
Бобровский указал, что из-за дешевых китайских товаров немецкие производители оказались в невыгодном положении. Он призвал руководство Германии и Франции к проведению кардинальных реформ и структурированию экономики.
Однако отметил, что правительства этих стран не имеют четкого плана действий. В связи с этим он заключил, что кризис в Европе только начинается.
11:13:59 22-12-2024
Мне таки кажется шо этот Бобровский немножечко еврей ?
11:23:32 22-12-2024
Нам то эта информация зачем? Что там с ключевой, когда опускать будут?
11:48:40 22-12-2024
Гость (11:23:32 22-12-2024) Нам то эта информация зачем? Что там с ключевой, когда опус... В следующем месяце пойдет вниз-мамой клянусь
11:30:31 22-12-2024
Ну мы то тут процветаем, ага🤣🤣🤣
10:00:59 23-12-2024
Сергей (11:30:31 22-12-2024) Ну мы то тут процветаем, ага🤣🤣🤣... Не гунди , Россия живет на данном этапе совсем не плохо . Я не по рассказам могу тебе рассказать , как живет , "процветающий" Казахстан. Яркие национальные представители которого , готовы майки на себе рвать доказывая о процветании недогосударства , не знающие даже как люди в соседнем ауле вообще живут . Так что не плачь Россия сейчас на коне ...
11:41:40 23-12-2024
Игорь (10:00:59 23-12-2024) Не гунди , Россия живет на данном этапе совсем не плохо . Я ... Недо государствр??? Не оскорбляй Казахстан, в это как вы говорите недогосударсво и приехали россияне и живут, работают тут во избежании призыва.
09:30:00 24-12-2024
Игорь (10:00:59 23-12-2024) Не гунди , Россия живет на данном этапе совсем не плохо . Я ... Только конь хромой и убогий.
20:38:41 24-12-2024
Сергей (11:30:31 22-12-2024) Ну мы то тут процветаем, ага🤣🤣🤣... Ну не то чтобы процветаем, но немцев обогнали, стали первой экономикой в ЕС и движемся вверх в отличии от них 😁
10:40:31 25-12-2024
Вадим (20:38:41 24-12-2024) Ну не то чтобы процветаем, но немцев обогнали, стали первой ... А Индию не обогнали?
Пока ещё нет, Индия впереди нас.
Завидуешь уровню индусов?)
19:24:38 25-12-2024
Вадим (20:38:41 24-12-2024) Ну не то чтобы процветаем, но немцев обогнали, стали первой ... Вадим, статистика засекречена, а тебе в уши можно с потолка вдуть, что угодно и ты будешь думать ты в переди планеты всей.
11:38:10 22-12-2024
Наши эксперты самые лучшие, без них Европа и не узнала бы, что у нее кризис! P.s. держите в курсе, внемлили ли призыву Бобруйского руководство Германии и Франции
12:05:30 22-12-2024
Эту информацию проверить трудно, не будем проверять.
15:38:05 22-12-2024
Европа сама втягивает себя в кризис. Вместо того, что вкладывать деньги в социалку, научные разработки, автопром, дружить с РФ, деньги отдаются Украине и на закупку оружия из США, покупают дорогой газ в США, добровольно и с песней ушли из РФ, подарив рынок Китаю.
Пляшут под дудочку США себе в убыток. Ожидаемо что тенденции негативные. Еще не кризис, но к этому идет. Если каждый год экономика Европы на месте, а США прирастает на 3%, то за 10 лет США уйдут вперед на 30%, со всеми вытекающими. США воюет с РФ политически, а с Европой экономически. Чтобы только они были центром финансов и мозгов, сохранять гегемонию. А кто этого не видит, тот дурачок. В том числе те, кто тут комментит негативно и массово, явно не местные комментаторы. Жаль что амик первые цифры IP не публикует и регион.
05:48:08 23-12-2024
Гость (15:38:05 22-12-2024) Европа сама втягивает себя в кризис. Вместо того, что вклады...
О, да. Европа даже не знает, где находится Барнаул и ее великие специалисты!
20:30:15 23-12-2024
Гость (05:48:08 23-12-2024) О, да. Европа даже не знает, где находится Барнаул и ее ... Гейроппа много чего не знает...пока
17:34:37 25-12-2024
Гость (15:38:05 22-12-2024) Европа сама втягивает себя в кризис. Вместо того, что вклады... США ничего не могут сделать с Орбаном,но управляют всей остальной Европой? Ох уж эти США
23:22:08 22-12-2024
Империализм. Гниет.
00:31:18 23-12-2024
Монополизм-процветает!
03:09:28 23-12-2024
Если в германии кризис, то что у нас сейчас😄
17:14:52 23-12-2024
Саломон (03:09:28 23-12-2024) Если в германии кризис, то что у нас сейчас😄... Саломон или Соломон, у нас движуха.
20:31:24 23-12-2024
Гость (17:14:52 23-12-2024) Саломон или Соломон, у нас движуха.... Скорее- сало😆
13:37:33 23-12-2024
Гость (11:13:59 22-12-2024) Мне таки кажется шо этот Бобровский немножечко еврей ?... 90% людей этой профессии евреи.
19:33:33 23-12-2024
Вот поэтому куда ни плюнь, в Европе каждый второй русский...
20:44:11 24-12-2024
Гость (11:41:40 23-12-2024) Недо государствр??? Не оскорбляй Казахстан, в это как вы го... Во избежание призыва ? Да какие это россияне? Одно название 🤮
20:50:18 24-12-2024
Гость (05:48:08 23-12-2024) О, да. Европа даже не знает, где находится Барнаул и ее ... Европа много чего не знает при существующей демократии
00:10:57 25-12-2024
Вадим (20:44:11 24-12-2024) Во избежание призыва ? Да какие это россияне? Одно название ... Это бывшие граждане рк. Они родились в рк, выросли, выучились и переехали на пмж по программе переселения в РФ, причины переезда всем известны, оглашать их нет смысла, ибо только тупой баран их не знает. И собственно вернулись в рк, из-за призыва на сво, да унижение, но за то живы и почти родина😃😃😃