Эксперты рассказали, куда съездить, чтобы зарядиться новогодним настроением
Лидером рейтинга стал Великий Устюг
01 декабря 2024, 08:05, ИА Амител
Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и определили города, идеально подходящие для создания новогоднего настроения. Об этом сообщает RT.
Лидером рейтинга стал Великий Устюг, где в сосновом бору находится терем Деда Мороза, где зимой проводятся праздничные гулянья и катания на ватрушках. В городе также есть Музей новогодней игрушки. Добраться туда можно как на самолете, так и на поезде.
Также эксперты рекомендуют Кострому, где в деревянном тереме живет внучка Деда Мороза Снегурочка. В городе сказочная атмосфера, гостей встречают Домовой и Домовиха, а Снегурочка проводит увлекательные экскурсии. Также эксперты советуют обратить внимание на Калининград и Киров.
08:08:24 01-12-2024
Как показывает практика, вместо Устюга и Костромы граждане съездят в ближайший "Мир фунфыриков"...
11:41:55 01-12-2024
Потому что надо делать выходные с 1 по 10 мая, а не зимой, чтобы тупо сидеть в морозы у телевизора.
15:32:11 01-12-2024
Гость (11:41:55 01-12-2024) Потому что надо делать выходные с 1 по 10 мая, а не зимой, ч... А в мае что? Картошку сажать?😆