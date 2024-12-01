Эксперты рассказали, куда съездить, чтобы зарядиться новогодним настроением

Лидером рейтинга стал Великий Устюг

01 декабря 2024, 08:05, ИА Амител

Елочная игрушка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1341123

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и определили города, идеально подходящие для создания новогоднего настроения. Об этом сообщает RT.

Лидером рейтинга стал Великий Устюг, где в сосновом бору находится терем Деда Мороза, где зимой проводятся праздничные гулянья и катания на ватрушках. В городе также есть Музей новогодней игрушки. Добраться туда можно как на самолете, так и на поезде.

Также эксперты рекомендуют Кострому, где в деревянном тереме живет внучка Деда Мороза Снегурочка. В городе сказочная атмосфера, гостей встречают Домовой и Домовиха, а Снегурочка проводит увлекательные экскурсии. Также эксперты советуют обратить внимание на Калининград и Киров.