Барнаульцы готовы одолжить разные суммы родственникам, друзьям и коллегам

26 августа 2024, 14:29, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, сколько жителей Барнаула готовы дать деньги в долг и какую сумму.

"40% опрошенных никому не дают взаймы. 27% чаще всего дают в долг родственникам, 25% – друзьям, 6% – коллегам", – говорится в исследовании.

При этом родственникам барнаульцы могут одолжить до 16 тыс. рублей, друзьям – до 12 тысяч, коллегам – до 8 тысяч.

Если нужны деньги, то 20% опрошенных обращаются в банк за кредитом, 12% – берут взаймы у родственников, 5% – у друзей, 3% – у коллег.

"59% опрошенных вообще не берут денег в долг", – выяснили социологи.

Опрос проведен среди работающих экономически активных граждан из Алтайского края с 11 по 21 августа 2024 года.