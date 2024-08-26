Эксперты выяснили, сколько жителей Барнаула никому не дают деньги в долг
Барнаульцы готовы одолжить разные суммы родственникам, друзьям и коллегам
26 августа 2024, 14:29, ИА Амител
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, сколько жителей Барнаула готовы дать деньги в долг и какую сумму.
"40% опрошенных никому не дают взаймы. 27% чаще всего дают в долг родственникам, 25% – друзьям, 6% – коллегам", – говорится в исследовании.
При этом родственникам барнаульцы могут одолжить до 16 тыс. рублей, друзьям – до 12 тысяч, коллегам – до 8 тысяч.
Если нужны деньги, то 20% опрошенных обращаются в банк за кредитом, 12% – берут взаймы у родственников, 5% – у друзей, 3% – у коллег.
"59% опрошенных вообще не берут денег в долг", – выяснили социологи.
Опрос проведен среди работающих экономически активных граждан из Алтайского края с 11 по 21 августа 2024 года.
14:38:47 26-08-2024
в последнее время, по вотсаппу... типа не хватает 40 тыщ, вышли, завтра отдам
14:48:30 26-08-2024
я никогда не даю и не беру
15:22:15 26-08-2024
Гость (14:48:30 26-08-2024) я никогда не даю и не беру... И у меня тоже денег нет...
16:18:40 26-08-2024
Гость (15:22:15 26-08-2024) И у меня тоже денег нет...... у меня мои деньги только для меня
16:13:44 26-08-2024
Гость (14:48:30 26-08-2024) я никогда не даю и не беру... 1)Нечего дать
и
2) Вам никто не дает (см. причина №1).
18:17:39 26-08-2024
Гость (14:48:30 26-08-2024) я никогда не даю и не беру... как прекрасно в современном жестоком мире встретить непорочную нимфу
15:10:05 26-08-2024
Никогда!
15:18:18 26-08-2024
Интересно!
16:05:22 26-08-2024
А если нет чего дать?
16:19:30 26-08-2024
Совсем недостоверная информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:21:43 26-08-2024
В долг можно дать только столько, сколько не жалко потерять.
16:26:24 26-08-2024
Гость (16:21:43 26-08-2024) В долг можно дать только столько, сколько не жалко потерять.... +
и брать столько же сколько возвратить можно без напряга.
больше 2 тысяч не даю и сам не занимаю. срок максимум на неделю. все ровно получается. и я никого не обманываю и меня не кидают.
16:30:14 26-08-2024
Гость (16:26:24 26-08-2024) +и брать столько же сколько возвратить можно без напряга... Берешь чужое, отдаешь свое ))
11:00:51 27-08-2024
Гость (16:26:24 26-08-2024) +и брать столько же сколько возвратить можно без напряга... господи...зачем вам 2000 руб В ДОЛГ на НЕДЕЛЮ? вы наркоман? или по боярке?
21:53:30 26-08-2024
Лучший способ потерять друга - взять или одолжить денег.
00:03:52 27-08-2024
Musik (21:53:30 26-08-2024) Лучший способ потерять друга - взять или одолжить денег. ... Лучший способ проверить, друг или так...