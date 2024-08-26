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Эксперты выяснили, сколько жителей Барнаула никому не дают деньги в долг

Барнаульцы готовы одолжить разные суммы родственникам, друзьям и коллегам

26 августа 2024, 14:29, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, сколько жителей Барнаула готовы дать деньги в долг и какую сумму.

"40% опрошенных никому не дают взаймы. 27% чаще всего дают в долг родственникам, 25% – друзьям, 6% – коллегам", – говорится в исследовании.

При этом родственникам барнаульцы могут одолжить до 16 тыс. рублей, друзьям до 12 тысяч, коллегам до 8 тысяч.

Если нужны деньги, то 20% опрошенных обращаются в банк за кредитом, 12% – берут взаймы у родственников, 5% – у друзей, 3% – у коллег.

"59% опрошенных вообще не берут денег в долг", – выяснили социологи.

Опрос проведен среди работающих экономически активных граждан из Алтайского края с 11 по 21 августа 2024 года.

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

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Барнаул опросы

Комментарии 16

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особенно

14:38:47 26-08-2024

в последнее время, по вотсаппу... типа не хватает 40 тыщ, вышли, завтра отдам

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Гость

14:48:30 26-08-2024

я никогда не даю и не беру

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Гость

15:22:15 26-08-2024

Гость (14:48:30 26-08-2024) я никогда не даю и не беру... И у меня тоже денег нет...

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Гость

16:18:40 26-08-2024

Гость (15:22:15 26-08-2024) И у меня тоже денег нет...... у меня мои деньги только для меня

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всё понятно!

16:13:44 26-08-2024

Гость (14:48:30 26-08-2024) я никогда не даю и не беру... 1)Нечего дать
и
2) Вам никто не дает (см. причина №1).

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Гость

18:17:39 26-08-2024

Гость (14:48:30 26-08-2024) я никогда не даю и не беру... как прекрасно в современном жестоком мире встретить непорочную нимфу

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.

15:10:05 26-08-2024

Никогда!

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Анастасия

15:18:18 26-08-2024

Интересно!

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Гость

16:05:22 26-08-2024

А если нет чего дать?

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Гость

16:19:30 26-08-2024

Совсем недостоверная информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

16:21:43 26-08-2024

В долг можно дать только столько, сколько не жалко потерять.

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Гость

16:26:24 26-08-2024

Гость (16:21:43 26-08-2024) В долг можно дать только столько, сколько не жалко потерять.... +
и брать столько же сколько возвратить можно без напряга.
больше 2 тысяч не даю и сам не занимаю. срок максимум на неделю. все ровно получается. и я никого не обманываю и меня не кидают.

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Гость

16:30:14 26-08-2024

Гость (16:26:24 26-08-2024) +и брать столько же сколько возвратить можно без напряга... Берешь чужое, отдаешь свое ))

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Гость

11:00:51 27-08-2024

Гость (16:26:24 26-08-2024) +и брать столько же сколько возвратить можно без напряга... господи...зачем вам 2000 руб В ДОЛГ на НЕДЕЛЮ? вы наркоман? или по боярке?

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Musik

21:53:30 26-08-2024

Лучший способ потерять друга - взять или одолжить денег.

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Гость

00:03:52 27-08-2024

Musik (21:53:30 26-08-2024) Лучший способ потерять друга - взять или одолжить денег. ... Лучший способ проверить, друг или так...

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