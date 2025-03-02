Европа требует "продолжения банкета" на Украине, заявил Лавров
Все трагедии мира за последние пять веков зарождались в Европе, отметил министр
02 марта 2025, 17:40, ИА Амител
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая администрация США демонстрирует готовность к урегулированию украинского кризиса, в то время как европейские политики выступают за продолжение конфликта. Об этом он рассказал в интервью медиахолдингу "Красная звезда".
По словам министра, смена власти в Вашингтоне привела к приходу прагматичных людей, которые руководствуются здравым смыслом и стремятся к миру на Украине.
"Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", – отметил Лавров.
Он подчеркнул, что все трагедии за последние пять веков начались именно в Европе, и ответственность за них несут местные политики. При этом, по его словам, США не играли подстрекательской роли.
Министр также раскритиковал планы европейских лидеров отправить миротворцев на Украину, назвав их наглостью и попыткой спровоцировать Киев на продолжение боевых действий.
18:22:06 02-03-2025
Перекрыть все поставки в Европу.
11:11:55 03-03-2025
Гость (18:22:06 02-03-2025) Перекрыть все поставки в Европу. ... Они уже давно перекрыты
20:29:25 02-03-2025
Жалко.Хорошая была европа.
23:10:00 02-03-2025
Почему все делают вид, что не США управляет всеми, странно, умные же люди.
11:12:55 03-03-2025
Гость (23:10:00 02-03-2025) Почему все делают вид, что не США управляет всеми, странно, ... США управляет всеми --- США у себя внутри уже не всеми управляют
10:02:18 03-03-2025
в войнах выигрывает тот кто в сторонке стоит.
11:13:58 03-03-2025
Европа требует "продолжения банкета" на Украине, заявил Лавров --- типа черный юмор