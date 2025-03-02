НОВОСТИПолитика

Европа требует "продолжения банкета" на Украине, заявил Лавров

Все трагедии мира за последние пять веков зарождались в Европе, отметил министр

02 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ
Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая администрация США демонстрирует готовность к урегулированию украинского кризиса, в то время как европейские политики выступают за продолжение конфликта. Об этом он рассказал в интервью медиахолдингу "Красная звезда".

По словам министра, смена власти в Вашингтоне привела к приходу прагматичных людей, которые руководствуются здравым смыслом и стремятся к миру на Украине.

"Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что все трагедии за последние пять веков начались именно в Европе, и ответственность за них несут местные политики. При этом, по его словам, США не играли подстрекательской роли.

Министр также раскритиковал планы европейских лидеров отправить миротворцев на Украину, назвав их наглостью и попыткой спровоцировать Киев на продолжение боевых действий.

США Россия Политика европа международные отношения МИД

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

18:22:06 02-03-2025

Перекрыть все поставки в Европу.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:55 03-03-2025

Гость (18:22:06 02-03-2025) Перекрыть все поставки в Европу. ... Они уже давно перекрыты

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:29:25 02-03-2025

Жалко.Хорошая была европа.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:00 02-03-2025

Почему все делают вид, что не США управляет всеми, странно, умные же люди.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:55 03-03-2025

Гость (23:10:00 02-03-2025) Почему все делают вид, что не США управляет всеми, странно, ... США управляет всеми --- США у себя внутри уже не всеми управляют

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:02:18 03-03-2025

в войнах выигрывает тот кто в сторонке стоит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:58 03-03-2025

Европа требует "продолжения банкета" на Украине, заявил Лавров --- типа черный юмор

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров