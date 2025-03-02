Европа требует "продолжения банкета" на Украине, заявил Лавров

Все трагедии мира за последние пять веков зарождались в Европе, отметил министр

02 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая администрация США демонстрирует готовность к урегулированию украинского кризиса, в то время как европейские политики выступают за продолжение конфликта. Об этом он рассказал в интервью медиахолдингу "Красная звезда".

По словам министра, смена власти в Вашингтоне привела к приходу прагматичных людей, которые руководствуются здравым смыслом и стремятся к миру на Украине.

"Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что все трагедии за последние пять веков начались именно в Европе, и ответственность за них несут местные политики. При этом, по его словам, США не играли подстрекательской роли.

Министр также раскритиковал планы европейских лидеров отправить миротворцев на Украину, назвав их наглостью и попыткой спровоцировать Киев на продолжение боевых действий.