Лавров заявил, что российские технологии обогнали зарубежные аналоги
Россия сделала многое для развития своей экономики, отметил глава МИД РФ
21 февраля 2025, 22:55, ИА Амител
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия оправданно сохраняет скептицизм в отношении желания западных компаний вернуться на рынок, поскольку отечественные технологии уже опережают зарубежные в ряде отраслей. Его слова передает РИА Новости.
Глава МИД подчеркнул, что в условиях санкционного давления страна добилась значительных успехов в развитии ключевых отраслей.
"За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое, чтобы придать мощный импульс развитию своих собственных отраслей, в которых до недавнего времени мы серьезно зависели от США, Европейского союза, Японии", – отметил Лавров.
По его словам, освоение новых технологий положительно сказалось на экономике России, и в некоторых сферах отечественные разработки уже обогнали зарубежные аналоги.
23:20:51 21-02-2025
Лучше Мишустина на эту тему.
23:22:39 21-02-2025
Йотофоны, Ё-мобили, гибкие планшеты, да один Москвич чего стоит. И это лишь малая часть.
07:08:34 22-02-2025
Нанотехнологии
08:15:18 22-02-2025
А можно огласить список технологий, которые обогнули мир?
08:18:09 22-02-2025
Огласите весь список, пжлста... (С)
14:16:09 22-02-2025
R22 (08:18:09 22-02-2025) Огласите весь список, пжлста... (С) ... Сколково.
08:44:29 22-02-2025
Народ, да нас всех обманули лет, так 25 назад. И продолжают это делать.
11:55:46 22-02-2025
Ггг (08:44:29 22-02-2025) Народ, да нас всех обманули лет, так 25 назад. И продолжают ... 25 лет назад был ельцын. Тебе это нравилось? Месье знает толк в извращениях.
16:53:23 22-02-2025
Гость (11:55:46 22-02-2025) 25 лет назад был ельцын. Тебе это нравилось? Месье знает тол... Ельцин, например, советские льготы не убирал. А в 2005 убрал, сами знаете кто. Так бы я сейчас на общественном транспорте бесплатно ездил, коммуналку 50% и зубы бесплатно протезировал. Льготы только у москвичей и чиновников остались, а остальные люди второго сорта стали. И природные недра принадлежат сейчас олигархам по исправленной конституции.
10:28:09 23-02-2025
Ггг (08:44:29 22-02-2025) Народ, да нас всех обманули лет, так 25 назад. И продолжают ... Не 25, а 40 лет назад
08:53:30 22-02-2025
Какие конкретно технологии? В какой конкретной области? В производстве калош? Так они ещё советские. Мы Уганду обогнать не можем, как стало известно из интервью со студенткой АГУ оттуда, а нам про запад отсталый опять внушают.
09:14:37 22-02-2025
и в некоторых сферах отечественные разработки уже обогнали зарубежные аналоги --- может в оборонке. Хотя что-то больше не используют, может это был фейк
11:54:27 22-02-2025
Может в ценах на продукты мы всех перегоним?
13:37:21 22-02-2025
Ага, продукты Микрософт для массового сегмента - отставание 30 лет, и никто не чешется.
13:43:13 22-02-2025
Вроде бы умный человек. Чего только не болтают.
14:49:38 22-02-2025
На мой взгляд есть только две технологичные категории, где Россия обгоняет США и страны ЕС (про Азию не говорим): это расщепление атома (АЭС, подлодки, ледоколы) и мобильные приложения, интегрированные с банками, ЖКХ и гос.структурами.
14:51:17 22-02-2025
Главное - Чубайса назад не пускать.