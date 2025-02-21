Лавров заявил, что российские технологии обогнали зарубежные аналоги

Россия сделала многое для развития своей экономики, отметил глава МИД РФ

21 февраля 2025, 22:55, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия оправданно сохраняет скептицизм в отношении желания западных компаний вернуться на рынок, поскольку отечественные технологии уже опережают зарубежные в ряде отраслей. Его слова передает РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что в условиях санкционного давления страна добилась значительных успехов в развитии ключевых отраслей.

"За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое, чтобы придать мощный импульс развитию своих собственных отраслей, в которых до недавнего времени мы серьезно зависели от США, Европейского союза, Японии", – отметил Лавров.

По его словам, освоение новых технологий положительно сказалось на экономике России, и в некоторых сферах отечественные разработки уже обогнали зарубежные аналоги.