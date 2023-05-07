Евсей — овсы сей: что обязательно нужно сделать 7 мая, чтобы привлечь в жизнь деньги?
В праздник следует наблюдать за насекомыми и выходить в поля
07 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Народный праздник День Евсея, или Евсей – овсы сей, отмечают в России 7 мая. Он посвящён святому Евсевию, одному из Никомидийских мучеников, погибшему в 303 году во время гонения верующих.
В эту дату принято соблюдать множество традиций и запретов. Что можно и нельзя делать в День Евсея – читайте на amic.ru.
Какие традиции есть в День Евсея?
В День Евсея наши предки традиционно выходили в поля и сеяли овёс. Издавна считается, что это нужно делать именно 7 мая независимо от погоды и состояния почвы.
Кроме того, славяне в праздник обязательно наблюдали за насекомыми. По поверьям, если на Евсея появляется много комаров, то жди хорошего урожая.
Что нельзя делать в День Евсея?
В День Евсея нельзя злиться, вспоминать старые обиды и мстить. Жители Руси были убеждены, что 7 мая лучше забыть весь негатив, иначе можно накликать на себя проблемы со здоровьем.
Предпринимателям в праздник лучше воздержаться от деловых переговоров: в противном случае есть риск неудач. Лучше всего в День Евсея отдыхать душой и созерцать – это поможет привнести в жизнь благополучие, в том числе финансовое.
Вот ещё один запрет, касающийся всех. На Евсея не следует дарить текстильные подарки. Это – к безденежью.
Народные приметы на День Евсея
- Закат золотистый 7 мая – значит, будет тепло.
- Стая птиц кружит над домом в День Евсея – на удачу.
- Вам перебежал дорогу заяц – к проблемам.
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