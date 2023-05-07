Евсей — овсы сей: что обязательно нужно сделать 7 мая, чтобы привлечь в жизнь деньги?

В праздник следует наблюдать за насекомыми и выходить в поля

07 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Поле/ Фото: Елена Поцелуева / unsplash.com

Народный праздник День Евсея, или Евсей – овсы сей, отмечают в России 7 мая. Он посвящён святому Евсевию, одному из Никомидийских мучеников, погибшему в 303 году во время гонения верующих.

В эту дату принято соблюдать множество традиций и запретов. Что можно и нельзя делать в День Евсея – читайте на amic.ru.

1 Какие традиции есть в День Евсея? В День Евсея наши предки традиционно выходили в поля и сеяли овёс. Издавна считается, что это нужно делать именно 7 мая независимо от погоды и состояния почвы. Кроме того, славяне в праздник обязательно наблюдали за насекомыми. По поверьям, если на Евсея появляется много комаров, то жди хорошего урожая.

2 Что нельзя делать в День Евсея? В День Евсея нельзя злиться, вспоминать старые обиды и мстить. Жители Руси были убеждены, что 7 мая лучше забыть весь негатив, иначе можно накликать на себя проблемы со здоровьем. Предпринимателям в праздник лучше воздержаться от деловых переговоров: в противном случае есть риск неудач. Лучше всего в День Евсея отдыхать душой и созерцать – это поможет привнести в жизнь благополучие, в том числе финансовое. Вот ещё один запрет, касающийся всех. На Евсея не следует дарить текстильные подарки. Это – к безденежью.