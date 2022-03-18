Как прошел отчет главы Барнаула Вячеслава Франка. Фоторепортаж
Депутаты отметили, что улучшения в жизни Барнаула видны всем
18 марта 2022, 18:13
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк 18 марта отчитался о работе администрации города перед депутатами городской думы. Большинство голосов отчет был принят: депутаты отметили, изменения Барнаула к лучшему за минувший год видны абсолютно всем. Вячеслав Франк пообещал, что и в наступившем году власти города сделают всё, чтобы жизнь барнаульцев не ухудшилась. Подробнее о том, как прошёл отчёт градоначальника, читайте в материале amic.ru. А сейчас смотрите фоторепортаж с мероприятия.
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