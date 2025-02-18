FT: Европа стала считать США врагом после слов Вэнса на конференции в Мюнхене

Источник издания заявил, что ЕС теперь "одинок"

18 февраля 2025, 13:20, ИА Амител

Флаг ЕС / Фото: unsplash.com / Christian Lue

Евросоюз начал считать США противником после выступления американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает "360", ссылаясь на Financial Times.

Мюнхенская конференция прошла с 14 по 16 февраля. В ходе выступления на мероприятии Вэнс заявил, что лидеры Европы не заботятся об интересах своих граждан, игнорируют их избирательные права, считая людей "обученными животными". Кроме того, политик отметил, что опасность для ЕС представляют не Россия и Китай, а он сам.

"Это было прямое нападение на европейскую демократию. Теперь совершенно ясно, что Европа одинока", – прокомментировал источник слова Вэнса.

Ранее глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал форум кошмаром для Европы. Он считает, что заявления Вэнса показали оторванность США от проблем Евросоюза.