FT: Европа стала считать США врагом после слов Вэнса на конференции в Мюнхене
Источник издания заявил, что ЕС теперь "одинок"
18 февраля 2025, 13:20, ИА Амител
Евросоюз начал считать США противником после выступления американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает "360", ссылаясь на Financial Times.
Мюнхенская конференция прошла с 14 по 16 февраля. В ходе выступления на мероприятии Вэнс заявил, что лидеры Европы не заботятся об интересах своих граждан, игнорируют их избирательные права, считая людей "обученными животными". Кроме того, политик отметил, что опасность для ЕС представляют не Россия и Китай, а он сам.
"Это было прямое нападение на европейскую демократию. Теперь совершенно ясно, что Европа одинока", – прокомментировал источник слова Вэнса.
Ранее глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал форум кошмаром для Европы. Он считает, что заявления Вэнса показали оторванность США от проблем Евросоюза.
13:43:17 18-02-2025
да все нормально. Главный русофоб европейский заплакал перед микрофоном на итоговом выступлении
14:01:15 18-02-2025
А Путина другом ?
14:13:42 18-02-2025
Вообще пофиг, что там и с кем остались эти ЕС, главное, чтобы у нас в России был мир и покой.
15:05:51 18-02-2025
нынче ЕС это рассадник оголтелой русофобии и бюрократов, примазавшихся в бюджетным местам.
пусть хоть плачут, хоть верещат - их дело.
США нам конечно тоже не друзья, но нынче там плюс-минус в адеквате.
15:25:18 18-02-2025
Европа стала считать США врагом --- какая хорошая новость. Только с уточнением, не США, а победившую в США власть. А проигравших "демократов" европейская власть любит
15:28:12 18-02-2025
Гость (15:25:18 18-02-2025) Европа стала считать США врагом --- какая хорошая новость. Т... вот ухи-то вы развесили 8-))))
16:06:56 18-02-2025
"Милые" бранятся, только тешатся"
18:03:15 18-02-2025
Ну так надо было с Россией дружить, а не с далеким заокеанским "соседом"
20:23:54 18-02-2025
До Европы, как до жирафа, доходит: не Дядюшка ли Сэм (под известно чью дудку!), дабы задать ей хорошую трёпку, в 30-ых годах выпестовал агрессивного фюрера? Не то же ли самое повторяется в 21-ом веке, правда, в гораздо более ползучем темпе и со сдвигом на восток реализатора 'порки'?