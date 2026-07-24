Газовый баллон едва не взорвался при пожаре в алтайском селе

Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров

24 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Пожарные / Пожар / Частный дом / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Утром 21 июля в селе Красноярка Топчихинского района произошел пожар на территории частного домовладения. Огонь уничтожил летнюю кухню и повредил баню, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений пламя охватило баню и летнюю кухню. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В результате пожара баня получила повреждения, а летняя кухня была полностью уничтожена. Кроме того, произошла разгерметизация газового баллона.

Для ликвидации возгорания привлекались шесть пожарных и добровольцев, а также три автоцистерны.