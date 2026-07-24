Газовый баллон едва не взорвался при пожаре в алтайском селе
Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров
24 июля 2026, 07:00, ИА Амител
Утром 21 июля в селе Красноярка Топчихинского района произошел пожар на территории частного домовладения. Огонь уничтожил летнюю кухню и повредил баню, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия первых пожарных подразделений пламя охватило баню и летнюю кухню. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В результате пожара баня получила повреждения, а летняя кухня была полностью уничтожена. Кроме того, произошла разгерметизация газового баллона.
Для ликвидации возгорания привлекались шесть пожарных и добровольцев, а также три автоцистерны.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщили в региональном управлении МЧС.
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