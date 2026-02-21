Умерла "Бурановская бабушка" Зоя Дородова

Причиной смерти стало онкологическое заболевание

21 февраля 2026, 20:07, ИА Амител

В возрасте 85 лет скончалась участница музыкального коллектива, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

Причиной смерти Дородовой стало онкологическое заболевание, рассказал aif.ru знакомый певицы.

Дородова была участницей первого состава "Бурановских бабушек", представлявших Россию на конкурсе "Евровидение" в 2012 году с песней Party for Everybody.

Она не выступала, потому что по правилам на сцене не могли находиться более шести человек. Коллектив занял на конкурсе второе место.