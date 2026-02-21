Названы самые выгодные даты для отпуска в марте

По деньгам март выгоднее января и февраля, но уступает июлю

21 февраля 2026, 21:02, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru объяснил, как наиболее выгодно распорядиться отпуском в марте 2026 года.

В марте 31 календарный день, из которых 21 — рабочий. Если оформить отпуск с 10 марта, к нему автоматически добавятся три праздничных выходных — с 7 по 9 марта.

Эксперт привел пример расчета для работника с зарплатой 97 тысяч рублей в месяц и средним дневным заработком 3 тысячи рублей:

при отпуске на 14 дней (с 10 по 23 марта) отпускные составят 42 тысячи рублей;

за оставшиеся 11 рабочих дней придет зарплата — 50,81 тысячи рублей;

итого за месяц — 92,81 тысячи рублей.

Для сравнения: в январе при аналогичном отпуске (с 12 по 25 января) работник получил бы 74,33 тысячи рублей, в феврале (с 9 по 22 февраля) — 87,95 тысячи. В июле при отпуске 14 дней можно получить 96,83 тысячи.

Таким образом, мартовский отпуск с финансовой точки зрения выгоднее, чем в январе и феврале, но уступает июльскому.