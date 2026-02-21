Власти Барнаула готовят разделение "Горэлектротранса"

Одно предприятие займется электротранспортом, второе — автобусами

21 февраля 2026, 20:05, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

МУП "Горэлектротранс" в Барнауле ожидает реорганизация. Предприятие разделят на две структуры, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, с 1 января 2027 года муниципальным унитарным предприятиям запретят осуществлять перевозку пассажиров автобусами. Именно это стало главной причиной преобразований.

После разделения одна организация будет заниматься перевозками электротранспортом, вторая — автобусами. Комитет уже подготовил проект плана реорганизации, который включает два этапа и подробный регламент перехода в новую организационно-правовую форму.

Вторая причина создания отдельного автобусного предприятия — участие в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" на 2026–2028 годы. В его рамках для Барнаула планируют закупить дополнительные автобусы большой и средней вместимости.

Глава города Вячеслав Франк поручил профильным комитетам детально проработать проект преобразований и сформировать дорожную карту.