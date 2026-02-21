Власти Барнаула готовят разделение "Горэлектротранса"
Одно предприятие займется электротранспортом, второе — автобусами
21 февраля 2026, 20:05, ИА Амител
МУП "Горэлектротранс" в Барнауле ожидает реорганизация. Предприятие разделят на две структуры, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, с 1 января 2027 года муниципальным унитарным предприятиям запретят осуществлять перевозку пассажиров автобусами. Именно это стало главной причиной преобразований.
После разделения одна организация будет заниматься перевозками электротранспортом, вторая — автобусами. Комитет уже подготовил проект плана реорганизации, который включает два этапа и подробный регламент перехода в новую организационно-правовую форму.
Вторая причина создания отдельного автобусного предприятия — участие в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" на 2026–2028 годы. В его рамках для Барнаула планируют закупить дополнительные автобусы большой и средней вместимости.
Глава города Вячеслав Франк поручил профильным комитетам детально проработать проект преобразований и сформировать дорожную карту.
20:17:41 21-02-2026
Зачем плодить чиновников?
20:47:20 21-02-2026
Ух ты, как неожиданно!!! Новая волна прихватизации))) Однако, шустрые ребята! Да и правильно, не гоже миллиардикам ничейными быть.
21:07:05 21-02-2026
Скоро там барнаульские трамваи выйдут на линию?
22:30:26 21-02-2026
Гость (21:07:05 21-02-2026) Скоро там барнаульские трамваи выйдут на линию?... Никогда. Не те этим занимаются. На две телеги сарай поставить, тут ум нужен.
00:04:58 22-02-2026
Гость (21:07:05 21-02-2026) Скоро там барнаульские трамваи выйдут на линию?... Можно, а зачем?
22:22:57 21-02-2026
Ничего не понятно Может конкуренция появится. Если все было в одни руках зачем лучше делать а так хоть может трамваем и новые районы облагородят
07:38:44 22-02-2026
Гость (22:22:57 21-02-2026) Ничего не понятно Может конкуренция появится. Если все было ... Каким образом? Под трамвай пространство нужно сразу проектировать. Да и человек, взявший квартиру в новом районе, явно не пешком ходит.
13:54:24 22-02-2026
Гость (07:38:44 22-02-2026) Каким образом? Под трамвай пространство нужно сразу проектир... Не все могут и хотят иметь машину, а тем более две. А дети школьного возраста в секции только на такси должны ездить? Что за бред!
13:21:00 23-02-2026
Гость (22:22:57 21-02-2026) Ничего не понятно Может конкуренция появится. Если все было ... Главное чтобы хуже не стало
12:16:19 22-02-2026
Так это было уже....Кеслер приватизировал автобусный парк и именно 10 маршрут...думаете у людей память короткая и они только телевизору верят...?
12:40:27 22-02-2026
А водила автобуса 57 маршрута выставил табличку с номером для перевода денег на карту сбер при наличии валидатора. Номер автобуса вроде как 497, сильно грязью был замазан, а конечные цифры телефона 5031. МТС
15:12:43 22-02-2026
Заняться точно нечем. В больших городах весь общественный транспорт муниципальный. И работает как часы
16:10:09 22-02-2026
Они раньше были разделённые, зачем нужно было объединять
17:13:23 22-02-2026
А что не ясно,любая реорганизация требует денег бюджетных,заметьте.А бюджет у нас пилят при этом говорят осваиваем.На деле присваиваем.Может оно и не так,хочется верить в лучшее,но посмотрим....
21:02:19 22-02-2026
Покупали уже не раз новые трамваи,поездили штуки 4 или 5 месяца три .И все,больше я их не вижу в городе.Может их хорошо прячат?А суммы приличные называли,со множеством нулей.Где трамваи или деньги?Это же фирменное безобразие.Что вы творите?
22:29:42 22-02-2026
Гость (21:02:19 22-02-2026) Покупали уже не раз новые трамваи,поездили штуки 4 или 5 мес... Фирменное безобразие и творят. И пока вы русский язык, хотя бы на 3 (три) не освоите, такой беспредел будет продолжаться.
18:08:19 23-02-2026
Гость (22:29:42 22-02-2026) Фирменное безобразие и творят. И пока вы русский язык, хотя ... От овладения русским языком чинуши воровать не перестанут. На бюджетные (наши с Вами) деньги закупали автобусы для городского предприятия, а тут вдруг раз! - и "новая организационно-правовая форма". То есть, говоря русским языком, часть общественного хозяйства попросту переложат в свой карман. Соответственно, и прибыль туда же пойдёт. Сволочи. Ни одного градоначальника в Барнауле не было не замешанного в вовровстве.