Гигантские пробки образовались в районе строящейся развязки в Барнауле

Движение сковано на шоссе Ленточный Бор и Змеиногорском тракте

07 июня 2025, 13:10, ИА Амител

Пробка на шоссе Ленточный Бор / Фото читательницы amic.ru

В Барнауле днем 7 июня образовались гигантские пробки на Змеиногорском тракте и шоссе Ленточный Бор в районе строящейся развязки.

По информации нашей читательницы, на шоссе Ленточный Бор полицейские регулируют движение, чтобы машины не стояли.

"Видимо, к традиционным дачникам присоединились зрители драгрейсинга в Новороманово, там сегодня и завтра соревнования", – сообщила она.

Изображение: 2ГИС

По данным 2ГИС, на Змеиногорском тракте пробка тянется от СНТ "Октябрьский садовод" до развязки и до нее же от больницы № 5.

Помимо этого, движение затруднено на шоссе Ленточный Бор, Лесном тракте и проспекте Дзержинского в поселке Южном.

В целом по городу дорожная ситуация оценивается на 3 балла из 10.