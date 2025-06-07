Гигантские пробки образовались в районе строящейся развязки в Барнауле
Движение сковано на шоссе Ленточный Бор и Змеиногорском тракте
07 июня 2025, 13:10, ИА Амител
В Барнауле днем 7 июня образовались гигантские пробки на Змеиногорском тракте и шоссе Ленточный Бор в районе строящейся развязки.
По информации нашей читательницы, на шоссе Ленточный Бор полицейские регулируют движение, чтобы машины не стояли.
"Видимо, к традиционным дачникам присоединились зрители драгрейсинга в Новороманово, там сегодня и завтра соревнования", – сообщила она.
По данным 2ГИС, на Змеиногорском тракте пробка тянется от СНТ "Октябрьский садовод" до развязки и до нее же от больницы № 5.
Помимо этого, движение затруднено на шоссе Ленточный Бор, Лесном тракте и проспекте Дзержинского в поселке Южном.
В целом по городу дорожная ситуация оценивается на 3 балла из 10.
13:42:20 07-06-2025
как говорится разгрузили трафик.
14:06:28 07-06-2025
Там и при пуске в эксплуатацию будут пробки.
14:31:40 07-06-2025
Дорожный комитет приговорен, некому изучить и оптимально по временной схеме настроить движение на развязке.
15:08:49 07-06-2025
Гость (14:31:40 07-06-2025) Дорожный комитет приговорен, некому изучить и оптимально по ... 8 лет пробок.
15:32:58 07-06-2025
Гость (14:31:40 07-06-2025) Дорожный комитет приговорен, некому изучить и оптимально по ... покровителя не хватает.
15:59:09 07-06-2025
Гость (14:31:40 07-06-2025) Дорожный комитет приговорен, некому изучить и оптимально по ... При чем тут городской дорожный комитет??? развязка Автодоровская (краевая)!
23:33:00 07-06-2025
М.М. Жванецкий: "Кто сшил пиджак"?
16:04:22 08-06-2025
Гость (14:31:40 07-06-2025) Дорожный комитет приговорен, некому изучить и оптимально по ... Вы на этой развязке хоть раз этим летом были, чтобы так писать?(((((((((
16:53:21 07-06-2025
Вот это логика курушина на предедущий комментарий развязка в черте города ! Просто все понятно и также работы на красноармейском круглосуточно где в 7 30 не кого кроме знаков чем больше информации в сми тем хуже работа чиновников запомни курушин
07:46:25 08-06-2025
Как будто на иностранном форуме нахожусь. Вы хоть немного русский язык уважайте. Нельзя же так писать
08:21:09 08-06-2025
Сколько денег во всякие развязки не осваивай пробки в Барнауле будут, пока объездную не сделают и тоннель под вокзалом.
08:40:15 08-06-2025
Это всё ерунда. Вот когда всё-таки доделают эту развязку, тогда пробки ещё больше будут из-за светофора у Школы Садоводов.(((((( Просто о них мало кто пишет. Летом, когда "дачники" едут отдыхать, каждую субботу после 9-00 просто стояк в сторону Бельмесёво.
09:39:36 08-06-2025
Гость (08:40:15 08-06-2025) Это всё ерунда. Вот когда всё-таки доделают эту развязку, то... Когда года три назад там затеяли ремонт дороги, поначалу все считали, что наконец-то делают расширение - по две полосы в каждую сторону. Ан нет! В итоге всё оставили как есть и зачем-то сделали никому не нужные тротуары на подъёме перед светофорами и широченные асфальтированные обочины.
В итоге имеем то, что имеем. И никакая развязка вопрос пробок как в сторону Алейска, так и в сторону Южного не решит при таком подходе. Ведь и на Южный всего по одной полосе. Расширяться надо. Иначе никак
16:00:51 08-06-2025
Гость (09:39:36 08-06-2025) Когда года три назад там затеяли ремонт дороги, поначалу все... Поддержу! Расширять дорогу на Южный надо срочно. Сейчас на Южном строят несколько высоток прям на въезде в посёлок.((((((( Утром и вечером, когда все едут на работу и обратно домой, просто кошмар что твориться с пробками. А объезд только один - через Борзовую Заимку.((((((
15:05:49 08-06-2025
Да, многочисленные сужения дороги до своротка на Южный после школы садоводов - это верх ума проектировщиков