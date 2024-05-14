Гигантские пробки сковали Барнаул утром 14 мая

Самая напряженная ситуация — на Павловском тракте

14 мая 2024, 08:20, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 14 мая / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 14 мая достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы отмечаются на Павловском тракте. Транспорт движется медленно от поворота на Спутник до пересечения с Трактовой, от "Леруа Мерлен" до пересечения с Попова, а также в обратную сторону от Шумакова до Попова.

Помимо этого, пробки наблюдаются на улицах Просторной, Солнечной Поляне, Энтузиастов, Георгиева, Попова, Власихинской.

Проблемы с движением также фиксируются на шоссе Ленточный бор, улице Советской Армии, проспекте Строителей. Затруднен проезд в том числе по Аванесова, Змеиногорскому тракту и на выезде из поселка Пригородного.