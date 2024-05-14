Гигантские пробки сковали Барнаул утром 14 мая
Самая напряженная ситуация — на Павловском тракте
14 мая 2024, 08:20, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 14 мая / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 14 мая достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы отмечаются на Павловском тракте. Транспорт движется медленно от поворота на Спутник до пересечения с Трактовой, от "Леруа Мерлен" до пересечения с Попова, а также в обратную сторону от Шумакова до Попова.
Помимо этого, пробки наблюдаются на улицах Просторной, Солнечной Поляне, Энтузиастов, Георгиева, Попова, Власихинской.
Проблемы с движением также фиксируются на шоссе Ленточный бор, улице Советской Армии, проспекте Строителей. Затруднен проезд в том числе по Аванесова, Змеиногорскому тракту и на выезде из поселка Пригородного.
09:29:42 14-05-2024
ну ума нет, считай калека-тупо стоять в бробке, профукать день, когда можно спокойно в любой день съездить на кладбище
15:54:37 14-05-2024
Так это из за могилок столько кипиша сегодня? Звездец. утром на работу ехал, был в шоке откуда столько машин. Причем повылазили какието гнилые короллы, короны, калдины и прочий хлам 80-90х годов, логаны, и прочее ржавое ведросборище, Которых казалось бы уже все меньше видишь. Но седня вылезли все...Препадошные...
16:03:46 14-05-2024
Гость (15:54:37 14-05-2024) Причем повылазили какието гнилые короллы, короны, калдины и прочий хлам 80-90х годов, логаны, и прочее ржавое ведросборище, Которых казалось бы уже все меньше видишь.
То ли дело ты, на свежем трамвае 70-х годов выпуска летишь и на изломанных рельсах зубами щелкаешь...