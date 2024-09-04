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Гигантские пробки сковали Барнаул утром 4 сентября

Заторы наблюдаются по всему городу

04 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 4 сентября / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 4 сентября / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 4 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на Павловском тракте, Красноармейском проспекте, улицах Советской Армии, Молодежной, Партизанской, в переулке Ядринцева.

Помимо этого, проблемы зафиксированы на Северо-Западной, Матросова, Юрина, Попова, Солнечной Поляне и ряде других улиц.

Затруднен в том числе проезд на выезде из поселка Пригородного, а также в районе строительства новой развязки на Змеиногорском тракте.

По прогнозу синоптиков, днем 4 сентября в Барнауле будет от +16 до +18 градусов, временами дождь. Ветер подует западный, 5-10 м/с.

Барнаул Пробки

Комментарии 16

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Гость

08:39:09 04-09-2024

Умные светофоры в работе)

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ыть

08:45:05 04-09-2024

Гость (08:39:09 04-09-2024) Умные светофоры в работе)... Да ладно, "умные" водятлы за рулем. Нечего на светофор пенять, коли руль кривой.

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Гость

08:43:42 04-09-2024

дожд

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Гость

09:09:49 04-09-2024

Машин все больше, а дороги не резиновые.

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Гость

09:34:17 04-09-2024

Гость (09:09:49 04-09-2024) Машин все больше, а дороги не резиновые.... Как так? Все ж из бесперспективного города поуехали?

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Гость

10:41:01 04-09-2024

Гость (09:34:17 04-09-2024) Как так? Все ж из бесперспективного города поуехали?... Гипс сняли ? Все пропало ? Это к либерастам )))

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Гость

09:15:26 04-09-2024

Школьников повезли по школам. А светофоры были точно такие же в прошлый четверг и пятницу, и даже в прошлый вторник со средой, но авто было существенно меньше

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Сергей

10:49:53 04-09-2024

Это какая то жопа...Как передвигаться по городу утром не понятно...

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Велосипедист

19:52:25 04-09-2024

Сергей (10:49:53 04-09-2024) Это какая то жопа...Как передвигаться по городу утром не пон... На цыпочках

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Никогда такого не было !!!

11:07:40 04-09-2024

Не может такого быть !!! Прямо вот сковали !!!

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Гость

12:23:58 04-09-2024

Знакомый студент два дня подряд пытался уехать на автобусе, но не мог влезть, забито так что двери подолгу не закрываются. Возвращается домой за машиной, едет в пробках, приезжает с опозданием на пару. Больше с автобусом экспериментировать не будет, некомфортная городская среда сложилась в его месте обитания. Надежнее быть участником пробок на личном авто. Но он пытался, слышите, администрация?

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Гость

13:24:56 04-09-2024

Гость (12:23:58 04-09-2024) Знакомый студент два дня подряд пытался уехать на автобусе, ... Надо улучшать ОТ, а то выделенки сделали, а автобусы сократили( и стоят они пустые для сбора штрафов

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Гость

14:53:22 04-09-2024

Школоту повезли, бедные студенты потащились по вузам на своих корытах. Каждый год с 1 сентября в городе такая .опа начинается и продолжается до конца мая

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Гость

15:00:11 04-09-2024

Гость (14:53:22 04-09-2024) Школоту повезли, бедные студенты потащились по вузам на свои... И это еще снег не выпал!

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Гость

09:28:31 05-09-2024

Дальше будет веселее.

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Мусик

09:30:59 05-09-2024

столицу АК+РА - в Горно-Алтайск!
там вообще дорог нет!

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