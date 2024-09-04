Гигантские пробки сковали Барнаул утром 4 сентября
Заторы наблюдаются по всему городу
04 сентября 2024, 08:15, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 4 сентября / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 4 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Заторы наблюдаются на Павловском тракте, Красноармейском проспекте, улицах Советской Армии, Молодежной, Партизанской, в переулке Ядринцева.
Помимо этого, проблемы зафиксированы на Северо-Западной, Матросова, Юрина, Попова, Солнечной Поляне и ряде других улиц.
Затруднен в том числе проезд на выезде из поселка Пригородного, а также в районе строительства новой развязки на Змеиногорском тракте.
По прогнозу синоптиков, днем 4 сентября в Барнауле будет от +16 до +18 градусов, временами дождь. Ветер подует западный, 5-10 м/с.
08:39:09 04-09-2024
Умные светофоры в работе)
08:45:05 04-09-2024
Гость (08:39:09 04-09-2024) Умные светофоры в работе)... Да ладно, "умные" водятлы за рулем. Нечего на светофор пенять, коли руль кривой.
08:43:42 04-09-2024
дожд
09:09:49 04-09-2024
Машин все больше, а дороги не резиновые.
09:34:17 04-09-2024
Гость (09:09:49 04-09-2024) Машин все больше, а дороги не резиновые.... Как так? Все ж из бесперспективного города поуехали?
10:41:01 04-09-2024
Гость (09:34:17 04-09-2024) Как так? Все ж из бесперспективного города поуехали?... Гипс сняли ? Все пропало ? Это к либерастам )))
09:15:26 04-09-2024
Школьников повезли по школам. А светофоры были точно такие же в прошлый четверг и пятницу, и даже в прошлый вторник со средой, но авто было существенно меньше
10:49:53 04-09-2024
Это какая то жопа...Как передвигаться по городу утром не понятно...
19:52:25 04-09-2024
Сергей (10:49:53 04-09-2024) Это какая то жопа...Как передвигаться по городу утром не пон... На цыпочках
11:07:40 04-09-2024
Не может такого быть !!! Прямо вот сковали !!!
12:23:58 04-09-2024
Знакомый студент два дня подряд пытался уехать на автобусе, но не мог влезть, забито так что двери подолгу не закрываются. Возвращается домой за машиной, едет в пробках, приезжает с опозданием на пару. Больше с автобусом экспериментировать не будет, некомфортная городская среда сложилась в его месте обитания. Надежнее быть участником пробок на личном авто. Но он пытался, слышите, администрация?
13:24:56 04-09-2024
Гость (12:23:58 04-09-2024) Знакомый студент два дня подряд пытался уехать на автобусе, ... Надо улучшать ОТ, а то выделенки сделали, а автобусы сократили( и стоят они пустые для сбора штрафов
14:53:22 04-09-2024
Школоту повезли, бедные студенты потащились по вузам на своих корытах. Каждый год с 1 сентября в городе такая .опа начинается и продолжается до конца мая
15:00:11 04-09-2024
Гость (14:53:22 04-09-2024) Школоту повезли, бедные студенты потащились по вузам на свои... И это еще снег не выпал!
09:28:31 05-09-2024
Дальше будет веселее.
09:30:59 05-09-2024
столицу АК+РА - в Горно-Алтайск!
там вообще дорог нет!