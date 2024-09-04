Гигантские пробки сковали Барнаул утром 4 сентября

Заторы наблюдаются по всему городу

04 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 4 сентября / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 4 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на Павловском тракте, Красноармейском проспекте, улицах Советской Армии, Молодежной, Партизанской, в переулке Ядринцева.

Помимо этого, проблемы зафиксированы на Северо-Западной, Матросова, Юрина, Попова, Солнечной Поляне и ряде других улиц.

Затруднен в том числе проезд на выезде из поселка Пригородного, а также в районе строительства новой развязки на Змеиногорском тракте.

По прогнозу синоптиков, днем 4 сентября в Барнауле будет от +16 до +18 градусов, временами дождь. Ветер подует западный, 5-10 м/с.