Гигантские пробки сковали Змеиногорский и Южный тракты в Барнауле

Движение затруднено перед строящейся развязкой

15 июля 2024, 08:42, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото очевидца / amic.ru

В Барнауле утром 15 июля образовались крупные пробки на Змеиногорском и Южном трактах, следует из данных 2ГИС.

"Несколько километров по трассе до строящейся развязки на Змеиногорском стоит", – рассказала очевидица.

Также заторы наблюдаются на проспекте Дзержинского и на Лесном тракте. При этом в целом по городу дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.

Пробки утром 15 июля / Изображение: 2ГИС

Причиной пробок стало перекрытие проезда на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор и изменения в связи с этим схемы движения.

Ранее подробно рассказали, как изменилась схема движения в районе новой развязки в Барнауле и когда ее достроят.