Гигантские пробки сковали Змеиногорский и Южный тракты в Барнауле
Движение затруднено перед строящейся развязкой
15 июля 2024, 08:42, ИА Амител
Пробка на Змеиногорском тракте / Фото очевидца / amic.ru
В Барнауле утром 15 июля образовались крупные пробки на Змеиногорском и Южном трактах, следует из данных 2ГИС.
"Несколько километров по трассе до строящейся развязки на Змеиногорском стоит", – рассказала очевидица.
Также заторы наблюдаются на проспекте Дзержинского и на Лесном тракте. При этом в целом по городу дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.
Причиной пробок стало перекрытие проезда на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор и изменения в связи с этим схемы движения.
Ранее подробно рассказали, как изменилась схема движения в районе новой развязки в Барнауле и когда ее достроят.
09:04:03 15-07-2024
Никогда такого не было, и вот опять...
09:59:02 15-07-2024
Светофоры надо было ставить до кольца, а не за ним, чтобы кольцо разгружалось, а не стояло колом!
13:52:17 15-07-2024
Игорь (09:59:02 15-07-2024) Светофоры надо было ставить до кольца, а не за ним, чтобы ко...
Регулировщика туда надо, по паре минут непрерывном потоком выпускать проблемные направления. Это сильно повысит пропускную способность.
10:10:16 15-07-2024
Там не затруднено движение - там его нет. Особенно на въезде в город со Змеиногорска!
Как можно заехать по одной полосе по второстепенной дороге относительно тех кто движется с Южного тракта по двухполосному кольцу?
Нужно там срочно что то поменять - так не пойдет.
Как минимум регулировщика поставить.
10:52:35 15-07-2024
Эти деревенские в город едут по базарам, да по торговым центрам поболтаться. Нам только мешают и пробки создают. Сидели бы себе в деревне, сено косили, да самогонку пили.
12:11:51 15-07-2024
Городской (10:52:35 15-07-2024) Эти деревенские в город едут по базарам, да по торговым цент... Это, скорее, коренные городские, которые съехали в пригород (хотя бы на лето на дачу). А в городе в элитных матрешках счастливые сельские жители обитают. И это уже не свежая тенденция.
Судя по тому, что вы не знаете количества новых поселков в пригороде, вы - точно не местный.
13:34:39 15-07-2024
Начало начал. Толи еще будет.
14:01:22 15-07-2024
Гость (13:34:39 15-07-2024) Начало начал. Толи еще будет.... Когда-то все пробки закончатся, не переживайте. Когда человечество будет на грани вымирания