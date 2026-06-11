Нормы перевозки подрастающего поколения строго прописаны в ПДД и направлены на обеспечение максимальной безопасности подрастающего поколения

11 июня 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHz2bGV

Ребенок в автокресле / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

Лето — пора отпусков и каникул, долгожданная для людей всех возрастов. Родители в это время нередко берут детей с собой в длительные автомобильные поездки, при этом не всегда осознавая степень ответственности и даже попросту игнорируя некоторые требования ПДД. Как правильно перевозить несовершеннолетних пассажиров в личном автомобиле, чтобы обеспечить им полную безопасность — напоминает amic.ru.

Спасительное кресло

В 2025 году в Барнауле зафиксировали 20 аварий с участием детей‑пассажиров, в которых 24 ребенка получили травмы.

«При перевозке несовершеннолетних пассажиров водители обязаны проявлять повышенную бдительность и особое внимание к требованиям безопасности», — обращаются к участникам дорожного движения в Госавтоинспекции Алтайского края.

Правила перевозки пассажиров на личном автомобиле регулирует глава 22.9 ПДД РФ. В ней подробно описаны требования к обязательному для поездок с детьми оборудованию — детским креслам. Это специальные удерживающие устройства для перевозки маленьких пассажиров.

Данное оборудование обязательно при поездках с детьми до 7 лет. Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить без него, но строго на заднем сиденье и при условии, что рост ребенка превышает 150 см, а вес — 36 кг.

Для новорожденных в автомобиль необходимо установить автолюльку: она монтируется на заднем сиденье машины перпендикулярно ходу движения. Дети старше года размещаются уже в автокресле по ходу движения, лицом вперед.

«Уважаемые водители-родители, помните, что детское автокресло — это не просто требование правил, это гарантия безопасности вашего ребенка», — подчеркивают в Госавтоинспекции Алтайского края.

Не только установка

Установка в легковом автомобиле или кабине грузовика детского кресла и размещение в нем ребенка должны строго следовать руководству по эксплуатации данного удерживающего устройства. Кроме того, важно, чтобы кресло соответствовало весу и росту ребенка.

Запрещены к использованию различные несертифицированные устройства: гибкие фиксаторы и бескаркасные кресла. Также запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Детей до 7 лет нельзя перевозить в кузове, прицепе или на руках.

Также в правилах дорожного движения есть важные требования, не связанные непосредственно с движением с детьми: ребенка до 7 лет во время стоянки запрещено оставлять в автомобиле без присмотра совершеннолетнего. Такой проступок также считается нарушением ПДД и чреват административной ответственностью по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ — штрафом в 500 рублей. На территории Москвы и Санкт-Петербурга величина этого штрафа выше и составляет 2500 рублей.

Безопасность — это серьезно

Ответственность за перевозку детей с нарушением ПДД закреплена в статье 12.23 КоАП РФ. Так, поездка без детского кресла, когда оно необходимо, чревата штрафом, который с 9 января 2026 года значительно вырос.

«Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5000 рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей, на юридических лиц — 200 тысяч рублей», — сказано в КоАП РФ.

Для профилактики различных нарушений при перевозке детей сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края проводят профилактические мероприятия и рейды, в ходе которых проверяют соблюдение взрослыми правил перевозки детей.

Также необходимо подчеркнуть: использование детского кресла не снимает с взрослого ответственности за другие аспекты поведения на дороге. Если вы собираетесь в дорогу с ребенком "на борту", необходимо заранее распланировать поездку, учитывая дорожные и погодные условия, а также комфорт юного пассажира, для которого долгая дорога может быть достаточно изнурительной.

«Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила перевозки детей, так как это помогает предотвратить травмы и сохранить жизни юных пассажиров», — настаивают правоохранители.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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