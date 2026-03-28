Жизнь научит. Рекомендации по управлению автомобилем для начинающих водителей

Волнение, отсутствие опыта, неумение прогнозировать обстановку, несоблюдение скорости — с этим сталкиваются, пожалуй, все "молодые" автомобилисты

28 марта 2026, 10:00, ИА Амител

Знак "Начинающий водитель" на автомобиле / Фото сгенерировано нейросетью ChatGPT ("ЧатДжиПиТи")

В 2025 году на территории Алтайского края произошло 125 дорожно-транспортных происшествий с участием "молодых водителей" (чей стаж не превышает двух лет), в которых восемь человек погибли и 161 получил ранения. Первые месяцы (а для кого-то и первые годы) самостоятельного вождения — период адаптации, в ходе которого формируются устойчивые навыки управления транспортным средством. Недостаток опыта, неуверенность и ошибки в оценке дорожной обстановки нередко приводят к неблагоприятным последствиям. Amic.ru напоминает основные рекомендации для молодых водителей при управлении транспортным средством.

Помните, что вы — новичок

Получение водительского удостоверения не означает, что недавний выпускник автошколы становится водителем, обладающим достаточными навыками управления транспортными средствами. Напротив, это лишь начало пути. Реальное мастерство приходит с опытом и важно понимать, что автомобиль — это не игрушка, а источник повышенной опасности, требующий постоянной концентрации внимания, адекватной оценки ситуации и, конечно же, уважения к другим участникам движения.

Всегда соблюдайте осторожность

Принцип осторожности должен стать незыблемым правилом для каждого, кто садится за руль, независимо от стажа. Не спешите, выбирайте скоростной режим, который позволяет контролировать ситуацию на дороге, предвидеть возможные маневры других участников и своевременно реагировать на изменения дорожной обстановки.

Не волнуйтесь

Волнение — одна из ключевых проблем всех выпускников автошкол. Первые самостоятельные поездки, особенно в условиях плотного трафика или в незнакомой местности, могут вызывать настоящую дрожь в руках и учащенное сердцебиение. Когда человек переживает, он может потерять контроль над автомобилем, забыть некоторые правила дорожного движения, концентрация ослабевает.

Чтобы минимизировать уровень стресса, старайтесь начинать с коротких и простых маршрутов, постепенно увеличивая их протяженность и сложность. Если чувствуете, что волнение растет, остановитесь в безопасном месте, сделайте несколько глубоких вдохов, успокойтесь и только затем продолжайте движение.

Чтобы избежать критических ситуаций во время управления транспортными средствами:

перед поездкой отрегулируйте зеркала, чтобы видеть, что происходит вокруг автомобиля, особенно при перестроениях и поворотах;

заблаговременно изучите габариты автомобиля, чтобы не допустить столкновения с другими ТС или предметами окружающей среды при выполнении маневра и правильном выборе бокового интервала;

заранее продумайте удобный для вас маршрут, особенно если он ведет в незнакомую местность или в час пик;

избегайте отвлекающих факторов. Разговоры с пассажирами, звонки по телефону, настройка музыки — все это может отвлечь ваше внимание от дороги. Помните, что в любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация, требующая полной концентрации;

держите безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля во время движения;

двигайтесь в спокойном темпе, осознанно подходя к выбору скоростного режима. Высокая скорость, особенно в неблагоприятных погодных условиях или на участках с ограниченной видимостью, значительно увеличивает тормозной путь и снижает время реакции в экстренной ситуации;

своевременно используйте сигналы поворота, информируя других участников движения о ваших намерениях, предотвращая внезапные маневры и возможные столкновения.

Встречаются на дорогах и излишне уверенные в собственном водительском мастерстве новички. У некоторых после окончания автошколы притупляется страх перед дорогой и возникает иллюзия контроля. Однако автолюбитель переоценивает свои способности, он еще не может прогнозировать сложные ситуации на дороге, что может создать опасность как для водителя, так и окружающих, и привести к аварийной ситуации.

«Чтобы избежать опасных ситуаций, начинающим водителям рекомендуется постоянно совершенствовать свои навыки, осознавать границы своих возможностей и ответственность за безопасность на дороге. Залогом безопасного вождения, независимо от стажа, является неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и уважение к другим его участникам», — напоминает Госавтоинспекция Алтайского края.

Запреты для "молодых" водителей

В Правилах дорожного движения Российской Федерации предусмотрены ограничения для водителей со стажем менее двух лет. Им запрещено буксировать другие транспортные средства (п. 20.2(1) ПДД РФ), перевозить пассажиров на мотоциклах и мопедах (п. 22.2(1) ПДД РФ). Также установлены требования к стажу для работы в такси — не менее трех лет (ФЗ № 69 от 21.04.2011).

