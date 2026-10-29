Зрители услышат известные саундтреки в живом исполнении и в необычной обстановке

29 октября 2026, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFJLoNqp

Концерт "Люмос" / Фото: Аляска Архипова

В Барнауле 10 ноября 2026 года пройдет обновленный "Саундтрек-концерт" от солистов "Люмос". Гостей ждет атмосферный вечер музыки из легендарных фильмов и сериалов, а также видеоряд с кадрами из любимых кинолент. И все это — в мерцании тысячи свечей.

Путешествие по любимым киновселенным

За один вечер гости смогут отправиться в морское приключение вместе с героями "Пиратов Карибского моря", ощутить бескрайний космос под музыку из "Интерстеллар" и вернуться в волшебный мир Хогвартса. А поклонники сериала "Очень странные дела" узнают знакомые мелодии из мистической истории о приключениях подростков.

Известные саундтреки прозвучат в живом исполнении музыкантов "Люмос". Композиции дополнит видеоряд с кадрами из фильмов, а мягкий свет тысячи свечей создаст особую магическую атмосферу.

Коллектив существует уже три года. По словам организаторов, "Люмос" был одним из первых, кто начал проводить концерты в таком формате. За это время музыканты сделали своей отличительной чертой эмоциональное исполнение, которое помогает слушателям глубже прочувствовать знакомые композиции.

Организаторы обещают высокий уровень музыкального мастерства, качественный звук и продуманный визуальный ряд.

Когда и где пройдет концерт

Концерт состоится во вторник, 10 ноября 2026 года, в 19:00 в концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7) в Барнауле.

Билеты можно купить на сайте организаторов. Все подробности и новости — в "Телеграм" и во "ВКонтакте".

Возрастное ограничение 6+

ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311

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