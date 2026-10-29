Хогвартс, космос и пираты. В Барнауле пройдет концерт оркестра "Люмос" при свечах
Зрители услышат известные саундтреки в живом исполнении и в необычной обстановке
29 октября 2026, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFJLoNqp
В Барнауле 10 ноября 2026 года пройдет обновленный "Саундтрек-концерт" от солистов "Люмос". Гостей ждет атмосферный вечер музыки из легендарных фильмов и сериалов, а также видеоряд с кадрами из любимых кинолент. И все это — в мерцании тысячи свечей.
Путешествие по любимым киновселенным
За один вечер гости смогут отправиться в морское приключение вместе с героями "Пиратов Карибского моря", ощутить бескрайний космос под музыку из "Интерстеллар" и вернуться в волшебный мир Хогвартса. А поклонники сериала "Очень странные дела" узнают знакомые мелодии из мистической истории о приключениях подростков.
Известные саундтреки прозвучат в живом исполнении музыкантов "Люмос". Композиции дополнит видеоряд с кадрами из фильмов, а мягкий свет тысячи свечей создаст особую магическую атмосферу.
Коллектив существует уже три года. По словам организаторов, "Люмос" был одним из первых, кто начал проводить концерты в таком формате. За это время музыканты сделали своей отличительной чертой эмоциональное исполнение, которое помогает слушателям глубже прочувствовать знакомые композиции.
Организаторы обещают высокий уровень музыкального мастерства, качественный звук и продуманный визуальный ряд.
Когда и где пройдет концерт
Концерт состоится во вторник, 10 ноября 2026 года, в 19:00 в концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7) в Барнауле.
Билеты можно купить на сайте организаторов. Все подробности и новости — в "Телеграм" и во "ВКонтакте".
Возрастное ограничение 6+
ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311Реклама
10:53:07 29-10-2026
классная вещь. - того стоит.
с удовольствием бы, но дети не ценители - будут отбывать номер и воспримут как повинность.
кто любит - вот прямо советую, шикарный вечер.
09:20:24 01-11-2026
Зимняя вишня какая то.